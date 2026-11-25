ترفيه

خبر طلاق الفنانة فدوى الطالب، ، شعلات بيه منصات التواصل الاجتماعي ومقلوب عليها العالم. هادشي كلو بدا من بعد ما حيدات هي تصاورها كاملين لي كانوا مجمعينها مع راجلها من حسابها الرسمي على إنستغرام. تخيلو معايا، فدوى حيدات التصاور، والسوشال ميديا دغيا لصقاتها “طلقووو!”.

الخبر ديال الطلاق انتشر بالزربة بزاف، ولكن الغريب فالموضوع أن فدوى الطالب، ولا حتى راجلها، ما أكدوش ولا نفاو هادشي بكلمة وحدة. يعني لحد الساعة، كولشي باقي غير إشاعات وتكهنات ديال الجمهور لي عينيه متبع كل ستوري وكل بوست باش يفهم أش واقع. واش هاد السكوت علامة الرضا؟ حنا ما عرفناش!

واخا هادشي كلو، خاصنا نتفكروا أن فدوى الطالب كانت دخلات للقفص الذهبي غير فـ نونبر ديال عام 2024. حضر عرسها عدد من أصحابها الكوميديين، وكانت هي اللي خطفات الأنظار بجمالها وإطلالتها المميزة لي بزاف ديال الناس فالسوشال ميديا عجباتهم وشكروها عليها. كان عرس الحلم، ودابا الغموض سيد الموقف.

من جهة أخرى، فدوى الطالب باقة غادة مزيان فالمسار الفني ديالها، وكتوجد لينا مفاجأة زوينة. هي دابا كتشارك فلجنة تحكيم الموسم الجديد من البرنامج الكوميدي الشهير “ستانداب”. هاد البرنامج لي كنتوقعوا يبدا يبان فالقناة الأولى قريبا، عرف تغييرات مهمة هاد الموسم، خصوصًا فلجنة التحكيم.

لجنة التحكيم ديال “ستانداب” شفنا فيها تغيير: الفنان طاليس مابقاش كاين، وجا بلاصتو الفنان عادل أبا تراب، الكوميدي لي كيعجبنا كاملين. لكن الحاجة الزوينة هي أن فدوى الطالب والفنان باسو بقاو فبلاصتهم، مكملين فالمهمة لي كانت عندهم العام لي فات. الموسم لي فات، برنامج “ستانداب” كان قدموه الفنان غاني قباج، وكان معاه الفنان رشيد رفيق، الكوميدي لي كان مكلف بتنشيط الفقرات.

واش هاد السكوت ديال فدوى على خبر الطلاق ديالها هو تأكيد بحد ذاته، ولا غير بغات تبعد حياتها الشخصية على الأضواء ديال السوشال ميديا لي ماترحمش؟ يا الله، شكون فينا ما كيبغيش شي خبارات واضحة؟