ترفيه

قبل عام واحد من تخرجه من كلية الهندسة، قرر يتبع قلبه ويولي ممثل، وهو قرار وصفو بـ"الجنوني". هادشي كامل بدا بفضول بسيط خلاه يدخل لخشبة المسرح في الجامعة الأمريكية، كان كيشوف أفلام كبار المخرجين بحال محمد خان وخيري بشارة وداود عبد السيد، ومكانش كيتخيل أنو غادي يوقف قدام الكاميرا، أو يخدم مع هاد الناس.

الطريق من الهندسة لضوء الشهرة

ياسين قال إن والده كان هو المصدر ديال الإلهام ديالو، وكان ديما كيشجعو يبني الشخصية ديالو بنفسو. وهادشي اللي لقاه فسنوات الدراسة فالجامعة، فين شاركو المخرج محمد البيطار فمسرحية "سكة السلامة". واخا الدور كان صغير، التجربة شداتو، وقرر يكمل التمثيل كـ"هواية". ولكن مع الوقت، التمثيل خدا بلاصة كبر فالحياة ديالو. قبل ميتخرج بعام، حسم قراره يدخل لهاد المهنة واخا مكانش عندو شي "سند" فالوسط الفني، واعتمد غير على المحاولات ديالو باش يوصل لفرص الخدمة.

أيادي ساعدت وفرص صنعت نجم

ياسين هضر على التأثير ديال المخرج خيري بشارة عليه، سواء فنيا ولا إنسانيا، ووصفو بلي كان مصدر إلهام كبير. فلقائهم الأول، بشارة نصحو يقرا بزاف ديال السيناريوهات، ومن بعد راهن عليه فعلا وعطاه فرصة فمسلسل "قلب حبيبة". هاد الرهان تعاود مع شريف عرفة ففيلم "الجزيرة"، فين عرفة وسع ليه الدور ديالو كثر من داكشي اللي كان فالسيناريو. آسر ياسين قال إن عرفة علّمو يجازف ومايخافش من التجربة. وحتى الخدمة مع مخرجين بحال مروان حامد وداود عبد السيد، ساهمت فتشكيل شخصيته الفنية وساعداتو ينضج على المستوى الشخصي.

وحيد حامد: اللمسة اللي صنعت البطل

فاش هضر معاه المخرج محمد ياسين على بطولة فيلم "الوعد"، آسر ياسين تردد بزاف. كان معجب بفيلم "دم الغزال" اللي كتبو وحيد حامد وأخرجو محمد ياسين، وكان خايف يخوض بطولة جديدة معاهم فحين كان كيحس براسو مازال ماشي جاهز لهاد المسؤولية. ولكن بعد جلسة مع وحيد حامد، كلشي تبدل. ياسين قال إن الكاتب عطاه الثقة اللي كان محتاجها، وهكا رجع فتفكيرة الاعتذار ووافق على أول بطولة سينمائية فمسيرتو.

الخدمة مع داود عبد السيد كانت من الأحلام ديال آسر ياسين، وهاد الحلم تحقق فاش عرض عليه المخرج بطولة "رسايل بحر". أشار ياسين أن النجم أحمد زكي كان مرشح لبطولة الفيلم. واعتبر تفاعل الجمهور مع الفيلم فاش تعاود عرضو فمهرجان القاهرة، بعد 16 عامًا من التقديم ديالو، وهادشي خلاه يقدر التجربة كثر.

أدوار لا تُنسى: "فرش وغطا" و"تراب الماس"

ياسين وصف فيلم "فرش وغطا" بلي هو فيلم خاص بزاف ليه. باش يمثل شخصية السجين، نقص من الوزن ديالو حتى لـ68 كيلو غراما، باش يبان مقنع مع ملامح الشخصية. وزاد حكى على تجربة قضاها مع ناس عايشين فالقبور قبل التصوير، ووصف المخرج أحمد عبد الله بلي كيعجبو المغامرة فخدمتو. أما شخصية طه فـ"تراب الماس"، وصفها بـ"المبهجة"، ولكن قال بلي تعبتو نفسيا فالأداء ديالها. وأكد أن هاد الفيلم من أحب الأعمال اللي خدمها مع مروان حامد، وشكر الطريقة اللي تنفذ بها الفيلم.

فلسفته: الحرية والنمو المستمر

من أول بداياته، آسر ياسين قرر يحافظ على حريته فاختيار أعمالو، وهو مازال رافع شعار "أنا حر". فاش كيقرا شي عمل جديد، كيقلب على سيناريو مزيان ومخرج كيثق فيه، وكيقبل الدور اللي كيشوفو مناسب واخا يكون الحجم ديالو صغير، المهم عندو هي الشخصية تبقى فذاكرة الجمهور لسنوات طويلة. ودعا لرجوع البطولات الجماعية، واستشهد بفيلم "العار" كمثال على قدرة هاد النوع من الأعمال تبقى محفورة فبال المشاهدين، وذكر مشاركته فـ"ولاد رزق" و"فرقة الموت".

وعلى الأدوار اللي كيرفضها، ياسين قال مابغيش يقدم "الشخصيات غير السوية"، وعطى مثال بشخصية خالد الصاوي فـ"عمارة يعقوبيان". ومن الناس اللي كيستاشرهم فخدمتو ذكر والديه وزوجته، وحتى عمو الكاتب الصحفي السيد ياسين. السينما باقا هي الشغف الأساسي ديالو، والمسلسلات القصيرة هي اللي كيعجبوه كثر فالتلفزة. وأشار أن انتقال مخرجي السينما للتلفزة خلى الدراما كتقدم بأسلوب قريب للأفلام، والمنصات بحال نتفليكس عطات فرص للأعمال المحلية توصل لجمهور عربي وأجنبي.

قلق النجم حتى بعد التكريم

فاش عيط عليه حسين فهمي باش يخبرو بتكريمو فمهرجان القاهرة السينمائي، آسر ياسين ظن فالبداية أنهم بغاوه غير يسلم الدرع لشي واحد آخر! وقال بلي فرحان أن التكريم ديالو جا فدورة فيها فنانين كبار بحال فاروق فلوكس ومدير التصوير سعيد شيمي والسيناريست مدحت العدل. واخا سنوات الخدمة قدام الكاميرا، ياسين قال أن الأيام الأولى من تصوير أي عمل جديد مازال مكينعسش فيها، والقلق كيبقى لاصق فيه حتى كيسالي التصوير. باينة هادشي اللي كيخلي الشغف ديما حي عندو، ياك؟