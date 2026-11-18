ترفيه

سميرة سعيد طلقات الأغنية الأولى "كبرت وخبت" من ألبومها الجديد "وماذا لو؟"، ومن الساعات الأولى من إطلاقها، الأغنية طلعت لراس قائمة الترند في يوتيوب بمصر. هاد البداية القوية، أكدت بلي الديفا مازال عندها سحرها، وأن الجمهور متشوق لكل جديدها، وخلات الألبوم "وماذا لو؟" يبدأ بأرقام مشاهدات وتفاعل جماهيري لي كيخلّي العينين متبعين.

الفيروس ديال "كبرت وخبت" ماتّحبّساتش غير في الحدود المصرية، لا لا! هاد الأغنية الخاطرة ضَربات طريقها ووصلات لعدد كبير من الدول العربية، وحتى أنها ظهرت ضمن قائمة الفيديوهات الموسيقية الأكثر رواجًا على المستوى العالمي.

على حساب الأرقام لي رصدها موقع Kworb، المتخصص في متابعة أداء الأغاني على المنصات الرقمية، احتلت "كبرت وخبت" المركز الأول في مصر، وجات في المرتبة السابعة في السعودية وليبيا. وعلى الصعيد العالمي، دخلات قائمة الترند ديال الفيديوهات الموسيقية ووصلات للمركز 34.

الكلمات كتبها الشاعر الغنائي نادر عبد الله، والألحان وضعها عمرو مصطفى، والتوزيع الموسيقي بتوقيع هاني يعقوب.

"كبرت وخبت" جزء من ألبوم "وماذا لو؟"، لي بدات سميرة سعيد طرح أعماله للجمهور، وسط اهتمام بعودتها الغنائية وما كتحمله التجربة الجديدة من تنوع موسيقي.