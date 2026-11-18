ترفيه

الفنان أحمد العوضي خلى جمهوره متشوق بزاف للمسلسل ديالو الجديد «سلطان الديب» من بعد ما حط تصويرة جديدة من الكواليس.

العوضي نشر الصورة على حسابو الرسمي فـ«فيسبوك» و كتب عليها تعليق درامي كيقول: «سلطان الديب الحكومة عاوزاه لكن أهل الناصرية في ضهره». هاد الجملة كتعطينا لمحة على الصراع الرئيسي فالمسلسل و كيبين شكون اللي واقف معاه ضد الحكومة.

المسلسل اللي غيتعرض فالفترة الجاية، و بالضبط فموسم دراما رمضان 2027، كيدور فالإطار الاجتماعي الشعبي و فيه عدد من الصراعات. كيشارك فبطولة «سلطان الديب» مع أحمد العوضي، كل من يارا السكري، و رانيا يوسف، و سوسن بدر، و هدى الإتربي، و محمود عبد المغني، و محمود البزاوي، و خالد محمود، و لجين خليفة، و فنانين آخرين.

العمل من تأليف محمود حمدان و إخراج محمد عبد السلام. العوضي كان عبر على فرحتو الكبيرة بالاحتفال مع ناس عين شمس ببدء تصوير المسلسل. و قال إن اللافتة الحلوة اللي عملوها ليه أسعدتو بزاف.

و أكد العوضي أن المسلسل غيكون مفاجأة لجمهوره فموسم دراما رمضان 2027. يا ترى شنو هي هاد المفاجأة اللي كيتسناونا بيها "سلطان الديب"؟