أحمد العوضي شوّقنا لـ«سلطان الديب» بصورة من الكواليس!
الفنان أحمد العوضي خلى جمهوره متشوق بزاف للمسلسل ديالو الجديد «سلطان الديب» من بعد ما حط تصويرة جديدة من الكواليس.
العوضي نشر الصورة على حسابو الرسمي فـ«فيسبوك» و كتب عليها تعليق درامي كيقول: «سلطان الديب الحكومة عاوزاه لكن أهل الناصرية في ضهره». هاد الجملة كتعطينا لمحة على الصراع الرئيسي فالمسلسل و كيبين شكون اللي واقف معاه ضد الحكومة.
المسلسل اللي غيتعرض فالفترة الجاية، و بالضبط فموسم دراما رمضان 2027، كيدور فالإطار الاجتماعي الشعبي و فيه عدد من الصراعات. كيشارك فبطولة «سلطان الديب» مع أحمد العوضي، كل من يارا السكري، و رانيا يوسف، و سوسن بدر، و هدى الإتربي، و محمود عبد المغني، و محمود البزاوي، و خالد محمود، و لجين خليفة، و فنانين آخرين.
العمل من تأليف محمود حمدان و إخراج محمد عبد السلام. العوضي كان عبر على فرحتو الكبيرة بالاحتفال مع ناس عين شمس ببدء تصوير المسلسل. و قال إن اللافتة الحلوة اللي عملوها ليه أسعدتو بزاف.
و أكد العوضي أن المسلسل غيكون مفاجأة لجمهوره فموسم دراما رمضان 2027. يا ترى شنو هي هاد المفاجأة اللي كيتسناونا بيها "سلطان الديب"؟