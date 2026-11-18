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التسريبات ديال التكنولوجيا، كيف موالفين، ولات كتعطينا كلشي قبل ما يفكروا يصايبوه حتى. وهاد المرة، البولة شعلات على سامسونج و التليفونات الجايين ديالهم 'Galaxy S27 Ultra' و 'Galaxy S27 Pro'. الأخبار لي وصلاتنا كتهدر على تغيير جذري فتصميم الكاميرات اللورانية. صافي، ديك العدسات المنفصلة لي تعودنا عليها سنين وسنين، واللي ولات علامة تجارية ديال سامسونج، غتقول لينا بسلامة. الشركة قررات تبدلها بوحدة كاميرات مستطيلة وكبيرة، بحال شي بلوك جديد جاي من بلاصة أخرى.

هاد الوحدة الجديدة ديال الكاميرات، كيفما كيبينوا الرسومات المسربة، كتشبه بزاف للتصاميم لي كنشوفوها فـ 'iPhone 18 Pro' وحتى فشي تليفونات ديال 'شاومي' و 'بوكو'. يعني سامسونج غتبدا تبع التيار لي كاين فالصوق، ماشي هي لي غتخلقو هاد المرة. والغريب فهادشي كامل هو أن الجنب اليمن ديال هاد الوحدة المستطيلة غيكون خاوي تماما! الكاميرات الرئيسية بجوج غيكونوا مصطفين واقفين قرب الحافة اليسرية، ومعاهم الفلاش اللامع وواحد المستشعر إضافي فـ طراز 'S27 Pro'. أما بالنسبة للـ 'Galaxy S27' العادي والـ 'S27+'، فمن حسن الحظ أنهم غيبقاو محافظين على داك التصميم العائم ديال العدسات لي موالفين بيه. على الأقل ماشي كلشي غادي يتبدل، كاين لي باقي كيبغي داكشي التقليدي!

ولكن ماشي غير التصميم الخارجي لي تبدل، حتى العدسات تخلصوا من شي وحدين لي موالفين بهم. التقرير كيشير بلي سامسونج غتضحي بعدسة التقريب البصري (Telephoto) لي عندها قوة 3x، وهادشي غيكون فـ 'S27 Ultra'. يعني الـ Ultra لي موالفين بيه ملك الكاميرات، غيبقى فيه غير الكاميرا الرئيسية، العدسة الواسعة بزاف (Ultrawide)، وعدسة التقريب 5x صافي. واش هادشي قرار صائب؟ أما بالنسبة لـ 'S27 Pro'، فغياخد عدسة التقريب 3x بلاصة 5x، بحال شي تعويض للي فقده الـ Ultra. يعني كل واحد وشنو غيلقى فيه!

وملي كنهضرو على التليفونات، مايمكنش منساوش البطارية، لي هي روح أي جهاز. الأخبار الزوينة لي وصلاتنا من خلال البيانات المسربة ديال مكونات البطارية، هي أن بجوج التليفونات غيجيو ببطاريات كبر من اللي والفينا. الـ 'Galaxy S27 Ultra' غيتجهز ببطارية ضخمة بسعة 5,700 مللي أمبير، و الـ 'S27 Pro' غياخد بطارية بسعة 5,200 مللي أمبير. يعني على الأقل غنبقاو شادين فالتليفون مدة أطول بزاااف قبل ما نقلبو على البريز ونبقاو لاصقين فيه بحال شي لاصقة!

سامسونج، كيف موالفة، من المتوقع تكشف على هاد السلسلة الجديدة كاملا بصفة رسمية فـ آخر شهر يناير أو بداية فبراير من العام الجاي 2027، وهادشي قبل ما ينطلق معرض 'MWC 2027'. واش غادي تكون مغامرة ناجحة ولا خطوة للوراء؟