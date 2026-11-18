ترفيه

كلنا كنعرفو دوك الصراعات العائلية لي كدور على الزواج، وهذا الفيلم «بنت الفشوش» جاي باش يورّينا هادشي بطريقة فكاهية ودرامية لي غاتخليك تنسى المشاكل. من إنتاج شركة «سينيوورك»، كيقدم لينا واحد الفرجة سينمائية عائلية كدور على المشاكل لي كتجي مع الزواج المدبر ومحاولات الوالدين المستمرة باش يفرضو اختياراتهم العاطفية على ولادهم، وكيفاش الحب الحقيقي ممكن يقلب الموازين.

القصة كتبدا مع السيد الجرموني، واحد الأب لي كيقرر يدير حيلة غريبة ومفاجئة باش يدفع بنتو الوحيدة، هبة، تزوج من ولد خوه خالد. السيد الجرموني كيدعي إصابته بمرض مفاجئ، وكيوهم عائلتو بلي أيامه معدودة باش يستعطف بنتو ويدفعها تقبل الزواج لي اختارو ليها. ولكن هبة، لي ماشي ساهلة بالمرة، كتفطّن للمخطط ديال باها وكتدير خطة مضادة لي غاتقلب الطبلة كاع.

هبة مكتسكتش على مخطط باها، وكتجيب واحد الشاب من عائلة متواضعة باش يلعب دور حبيبها. الخطة المحكمة هي أنهم يقنعو كلشي فالعائلة بلي راهم على وشك الزواج، . ولكن، شكون كان يتوقع أن التمثيل غادي يتقلب بصح؟! هاد اللعبة ديال الحب المزيف كترجع حقيقة وكتتحول لعلاقة عاطفية حقيقية، وكيدخلو فمشاعر لم تكن ضمن حساباتهما الأولى، هادشي لي كيرون كلشي وكيرميهم فمتاهة ديال الأحاسيس.

التعقيدات كتبدا تكبر فاش خالد، ولد خوه، كيكتشف الحقيقة ديال العلاقة ديال هبة مع هاد الشاب. هنا فين كيبدا خالد يدير محاولات يائسة ومضحكة فذات الوقت باش يخرب هاد الارتباط الجديد، وكيطيح فبزاف ديال المواقف الساخرة والمفارقات الكوميدية لي ما كتسالاش وكتزيد من تشويق الأحداث. وكل هاد الروينة كتوصل لواحد ليلة زفاف ماشي عادية بالمرة، فين كينتصر الحب الحقيقي على كل المكائد والعراقيل لي كانت قدامو.

الفيلم كيجمع كوكبة من الوجوه الفنية المغربية المعروفة لي كنعشقوها. كاينين كريمة غيث وأيوب أبو النصر، وطارق البخاري، ورشيد رفيق، وكوثر سميح. وكيشاركو معاهم بزاف ديال الممثلين والكوميديين الآخرين لي زادو للفيلم بنة ونكهة خاصة بأسلوبهم المرح. إوا هاد الروينة شكون غادي يفكها؟ واش الحب الحقيقي غادي يبقى هو الرابح ديما؟ يلاه نشوفو!