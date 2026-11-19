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شكون فينا ما كيبغيش يطل على الكواليس ديال الأعمال الفنية الكبيرة؟ و هاد المرة، الفنانة عائشة بن أحمد، ما بخلاتش علينا! قررات تشاركنا مجموعة من الصور جديدة من البلاطو ديال مسلسلها المنتظر "ونس". المسلسل مقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2027.

الصور لي حطات عائشة ف السوشل ميديا ديالها، وراتنا أجواء التصوير لي جمعاتها بالفنان أحمد داود. بانت لينا الخدمة ديال بصح، كلشي مركز ومندمج مع المشاهد، و لكن ماشي غير "الجد" و الخدمة وصافي. بان لينا بلي كاين "الونس" ديال بصح بين الفريق، لحظات عفوية وضحك من القلب. يعني المسلسل سميتو "ونس" و الكواليس ديالو فيها الونس حتى هي،

وتواصل عائشة بن أحمد تصوير مشاهدها في المسلسل، وسط استعدادات مكثفة من فريق العمل للانتهاء من التصوير في الوقت المحدد. ويعد «ونس» من الأعمال المنتظرة في رمضان 2027، ومن المقرر الكشف عن مزيد من تفاصيله وأبطاله خلال الفترة المقبلة.

المسلسل، اللي يتكون من 15 حلقة بس، غادي تشوفو فيه عائشة بن أحمد و أحمد داود كيلعبو شخصيتين ديال محاميين. و القصة غدور ف إطار اجتماعي مع شوية ديال التشويق لي كيعجبنا كاملين.

أحمد داود و عائشة بن أحمد غادي يتقاسمو البطولة مع كل من وفاء عامر، كمال أبو رية، و الفنان محمد لطفي. أما الإخراج فيتولاه أحمد محسن في أولى تجاربه الإخراجية، و القصة من تأليف محمود حمدان. يعني كاست و طاقم تقني كيبشر بالخير.

بصراحة، هاد الكواليس لي شفناها، زادت شوية ديال الشوق للمسلسل. و خلاتنا نتخايلو كيفاش غيكون هاد "الونس" ف الشاشة الصغيرة. واش حتى نتوما كتحسو بحالي؟ نتمنى يكون المسلسل في المستوى.