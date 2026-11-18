ترفيه

الفنان حسن أبو الروس قرب يطْلَق أحدث أعماله الغنائية. تسجيل الأغنية سالا ودابا الجمهور كيتسنى طرحها. هاد الأغنية اللي كلمات ديال مصطفى حسن، ألحان مصطفى العسال، وتوزيع إسلام ساسو، غادي تكون تجربة موسيقية جديدة كيزيدها حسن أبو الروس للمسيرة الفنية ديالو.

وحنا كنعرفو بلي حسن أبو الروس ماشي أول مرة يبهْرنا، راه ديجا طْلَق بزاف ديال الأغاني اللي لقات تفاعل كبير من الجمهور، من بينها أغاني كل الناس وحرة يا فلسطين ولما باجي.

ولكن ماشي غير الغنا اللي فبالو، حيت حسن أبو الروس شارك مؤخراً في فيلم الكراش. في هاد الفيلم كيدير دور تامر، وهو مدرب لياقة بدنية وملاكم عندو حضور قوي وكاريزما كتلفت الأنظار من أول لحظة. باش يكون الدور مقنع، حسن أبو الروس ضرب تمارة وتدرب بزاف قبل التصوير، باش يوصل لهاديك اللياقة البدنية والشكل المناسبين للشخصية.

وهاد الشخصية ديال تامر بعيدة كل البعد على الصورة اللي الجمهور موالف يشوف بها حسن أبو الروس. هاد المرة كيقدم لينا جانب حاد وشوية شرير، وهادشي كيبين لينا قدرات تمثيلية جديدة عندو. تامر عندو دور أساسي في الصراع اللي كاين في الأحداث ديال الفيلم، خاصة في المواجهة ديالو مع شخصية أحمد داود، وهادشي كيزيد التشويق والتوتر في الفيلم. الفيلم من بطولة أحمد داود، باسم سمرة، ميرنا جميل، شيرين رضا، حسن أبو الروس ومريم الجندي، والسيناريو لؤي السيد والإخراج محمود كريم.