ترفيه

صافي، المخرجة والممثلة اللي كنبغيوها كاملين، سامية أقريو، كتوجد لينا مفاجأة زوينة! "باب الرزق" هو العنوان ديال المسلسل التلفزيوني الجديد اللي غترجع بيه للشاشة الوطنية، وهاذ المرة غتغطس لينا في الدراما الاجتماعية اللي كتورينا تفاصيل الحياة اليومية ديال المغاربة.

العمل الجديد غيجينا بثلاثين حلقة، ومن المرتقب يتعرض على القناة الأولى في الموسم الدرامي المقبل. سامية أقريو بدات دابا التصوير، باش تجيب لينا قصص من الواقع ديالنا وتحولها لمادة درامية فيها الجانب الإنساني والاجتماعي. يعني، غنشوفو تحديات وتغيرات اللي كيعيشها المجتمع ديالنا بعين فنية.

السيناريو ديال "باب الرزق" مكتوب بيد بسمة الهجري، والإنتاج تكلفات بيه شركة "عليان للإنتاج". وباين بلي التعاون الفني بيناتهم كيطمح يزيد شي حاجة جديدة للدراما المغربية، ويطرح مواضيع قريبة من القلب ديال المشاهد، ويجيب لينا شخصيات ومواقف كتعكس جوانب مختلفة من حياتنا.

أما بخصوص التشخيص، فـ"باب الرزق" جمع تشكيلة واعرة ديال الأسماء المعروفة في الساحة الفنية المغربية. غادي نشوفو عزيز حطاب ونورة الصقلي ونرجس الحلاق وفاطمة الزهراء الجوهري، ومعاهم ممثلين آخرين. هاذ التنوع ديال الممثلين كيعطي العمل قوة كبيرة، وكيعزز الرهان على أن الأداء الجماعي غيكون في المستوى، وغيخدم مسار الأحداث الدرامية مزيان.