ترفيه

نسرين الراضي، كشفت لينا بزاف ديال التفاصيل على مسيرتها الفنية اللي عمرات بتجارب متنوعة. أكدت الفنانة أنها دوزات 19 فيلم سينمائي، وكل واحد فيهم كان محطة مهمة زادت ليها خبرة فنية وإنسانية، وساهم بشكل كبير في تطوير أدائها كممثلة.

الممثلة صرحات أنها ماديرش خطة مسبقة للشخصيات اللي كتبغي تقدمها. بالعكس، كتفضل تخلي الأمر للصدفة وللأدوار اللي كتحملها الأعمال الفنية الجديدة. وبكل تلقائية، قالت نسرين: "أنا عملت شخصيات عديدة في 19 فيلم، وكل الشخصيات اللي عملتها القدر هو اللي اختارها ليا، معنديش شخصية معينة عايزة أقدمها". هاد الفلسفة الفنية ديالها كتبين مدى مرونتها واستعدادها لخوض تجارب مختلفة بدون قيود.

من جهة أخرى، نسرين الراضي شاركتنا الحماس ديالها بخصوص فيلمها الجديد "الفراولة"، اللي كيتنافس حاليا ضمن فعاليات الدورة السابعة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

نسرين أكدت أن القضية اللي كيتناولها الفيلم هي اللي كانت الدافع الأساسي باش توافق على المشاركة فيه. الفيلم كيسلط الضوء على معاناة النساء اللي كيخدمو في حقول الفراولة، وكيعيشو الخوف والقهر والاستغلال. وبهاد المناسبة، عبرات نسرين على قناعتها بأن السينما هي أحسن وسيلة باش نوصلو صوت هاد النساء للجمهور.

فالفيلم، نسرين كتلعب دور "حسناء"، وحدة من العاملات المغربيات اللي كيضطرو يسافرو لإسبانيا باش يقلبو على فرصة عمل أحسن. الهدف ديالها وديال بزاف بحالها هو تحسين الظروف المعيشية ديالهم وتوفير مستقبل مستقر لعائلاتهم. هاد الدور كيتطلب مجهود تمثيلي كبير، خصوصا وأن نسرين حكات أن مشهد الشجار ديالها مع أحد الرجال الإسبان كان من أصعب اللحظات فالتصوير.

وعلى ذكر التعاونات المستقبلية، نسرين الراضي كشفت على قائمتها ديال الفنانين المصريين اللي كتحلم توقف قدامهم في عمل فني. أول وحدة ذكراتها هي الفنانة منة شلبي اللي كتعجبها بزاف طريقة أدائها. وكاتمنى تخدم حتى مع محمد فراج ومنى زكي. وبالنسبة للفنان باسم سمرة، وصفتو نسرين بأنه صديق ليها وكتعشق الأداء التمثيلي ديالو.

فيلم "الفراولة"، اللي كتوصل المدة ديالو لـ106 دقائق، كيحكي قصة حسناء ومريم، اللي كيبدلو المغرب بجنوب إسبانيا باش يخدمو كعاملات موسميات في حقول الفراولة. الأحلام ديالهم في حياة أفضل لعائلاتهم كتصطدم بواقع قاسٍ، كيتسم بالاستغلال والتحرش والظروف المهينة في العمل. ولكن، العلاقة الأخوية القوية بين حسناء ومريم كتولي مصدر القوة ديالهم باش يواجهو هاد الانتهاكات. هاد الشي كيجعلهم قدام قرار مصيري: يا إما يستسلمو للنظام القاسي، يا إما يخاطرو بكلشي باش يسترجعو الكرامة ديالهم.

الفيلم من إخراج المخرجة المغربية ليلى مراكشي. ليلى درست السينما في باريس وبدأت من فيلمها الروائي الأول "ماروك" سنة 2005 اللي كان مشارك في قسم "نظرة ما" بمهرجان كان السينمائي، من بعدو فيلم "روك القصبة" سنة 2013. بالإضافة للأفلام، ليلى عندها تجارب إخراجية ناجحة في الدراما التلفزيونية، بحال مسلسل "مكتب الأساطير" و"ذا إيدي" لي نتفليكس، وكذا المسلسل التاريخي "كاريم" لمنصة آبل.

واش مستعدين تشاهدو هاد القصة المؤثرة في الشاشة الكبيرة؟