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خبر يفرح الخاطر ويدخل السرور! الدورة الحادية عشرة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي اختارت تحط اسم الفنانة الكبيرة سهير المرشدي عليها، كتحية وتقدير لتاريخها الفني العظيم. الدكتورة إنجي البستاوى، مديرة المهرجان، هي اللي أكدات هادشي، وقالت بلي هاد الاختيار ماشي غير صدفة، بل هو اعتراف بقيمة فنانة من وزن تقيل.

الدكتورة إنجي، خلال لقاء ليها، وضّحات أن سهير المرشدي تستاهل هاد التكريم حيت بدات مسيرتها الفنية من المسرح، وقدمات لينا أعمال خالدة باقية فالتاريخ المسرحي المصري والعربي. راه ماشي ساهل تكون عندك مسيرة فنية كلها إبداع، وشكون فينا ما عقلش على مسرحيات كلاسيكية بحال "رقصة سالومي" و"إيزيس" اللي خلات بصمتها قوية؟!

وكيف قالت الدكتورة إنجي، سهير المرشدي هي "كنز موجود"، وعندها تاريخ مسرحي وفني وسينمائي وتلفزيوني كبير كايستاهل كل احتفاء وتقدير. وحتى التعاون ديالها مع المخرج الراحل كرم مطاوع كان موسوعة فنية كبيرة من الأعمال المسرحية. وأكدات أن الهضرة على تاريخها كتحتاج حلقات وحلقات، حيت رصيدها الفني والثقافي غني.

وفوق كل هذا، المهرجان ماشي غير سمّى الدورة باسمها، بل عرض فيلم خاص فالحفل الافتتاحي كيكشف جوانب من العظمة ديال هاد الفنانة وقيمتها اللي لا تقدر بثمن. هاد لفتة راقية كتورينا بلي المهرجان عرف بمن يحتفي وعلاش. برافو عليهم!

المهرجان نفسو كان تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ووزارة السياحة والآثار، وحتى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي دعمتو. وهادشي ماشي غريب، حيت الدولة كتبغي تبين الوجه الحضاري ديالها وتشجع الفعاليات الثقافية اللي كتقوي مكانة مصر السياحية والثقافية. ومع الدعم الكامل من محافظة جنوب سيناء، والرعاية الذهبية من بلدية ظفار بسلطنة عمان،

تحت قيادة المخرج مازن الغرباوي، اللي هو مؤسس ورئيس المهرجان، والفنانة القديرة إلهام شاهين رئيسة شرفية، والدكتورة إنجي البستاوى كمديرة عامة، الدورة الحادية عشرة كتحمل اسم الفنانة القديرة سهير المرشدي تقديرًا لمسيرتها. شنو بان ليكم فهاد الاختيار اللي كيشرف المسرح العربي كامل؟!