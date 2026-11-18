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رنا، بنت الموسيقار الكبير حسن أبو السعود اللي كان نقيب الموسيقيين فمصر، حلات بوقها وكشفت تفاصيل جديدة وصادمة على الخلاف اللي كان بين باها والفنانة شيرين عبدالوهاب. هاد الأزمة، كيف ما قالت رنا فتصريحات إعلامية، أثرات بزاف على الصحة النفسية والجسدية ديال باها، لدرجة أنها سببات ليه فهبوط حاد فالدورة الدموية ومات فاش وصل للمستشفى.

القصة بدات منين شيرين عبدالوهاب كانت باغا تفسخ العقد ديالها مع المنتج نصر محروس بلا ما تخلص الشرط الجزائي اللي كان فالعقد. ولجأت الأطراف المتنازعة لنقابة المهن الموسيقية باش النقيب، حسن أبو السعود، يتدخل.

رنا زادت كشفت أن الأمور تزيرت بسباب أن شيرين كانت ما باغاش تخلص الفلوس اللي عليها للنقابة. هادشي خلق مشادات بزاف وتوترات اللي أثرات على الموسيقار الراحل بزاف، خصوصًا وهو كان كيتحمل ضغوطات كبيرة باش يدبر هاد المشاكل اللي كتوقع بين الفنانين وشركات الإنتاج.

وفالنهار اللي مات فيه باها، روت رنا موقف إنساني بزاف ومؤثر جمعها بشيرين فالمستشفى، بالضبط فاش كانو كيغسلو الجثمان ديال باها. قالت: "تخلعت فاش شفت شيرين حاضنة رجلين با وبكات بحرقة كبيرة، وكانت كتعاود بصوت خافت: سمح لي آ حسن.. سمح لي آ حسن". رنا أكدات أنها واخا الألم ديالها فدوك اللحظات الصعيبة، عنقات شيرين وواساتها.

حسن أبو السعود كان من القامات الكبيرة فالموسيقى المصرية والعربية، لحّن لأشهر نجوم الوطن العربي، وعندوا ألحان خالدة فالسينيما والدراما بحال أفلام "العار" و"الكيف" و"جري الوحوش". كان معروف ببراعتو فآلة الأكورديون، وكان كيسعى ديما يحافظ على حقوق الموسيقيين فالفترة اللي كان فيها نقيب.

هاد التصريحات كتشعل الضو على الضغوطات الكبيرة اللي كيواجهوها المسؤولين فالنقابات الفنية فاش كيتدخلو فنزاعات بين الفنانين والمنتجين. عقود الإنتاج والشرط الجزائي ديما كيكونو سبب فمشاكل طويلة فالوسط الفني، وهاد الصراعات ماشي غير قانونية ومالية، بل كتوصل حتى لضغوطات نفسية وصحية مباشرة على كلشي.