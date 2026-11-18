ترفيه

واجدين كازا؟ القاعة السينمائية “ميغاراما” غادي تستقبل العرض ما قبل الأول ديال الفيلم الجديد “بنت لفشوش”، للمخرج رؤوف الصباحي، ابتداءً من يوم 19 نونبر 2026.

الفيلم كيشوفو فيه وجوه معروفة وموهوبة بحال طارق البخاري، أيوب أبو النصر، كريمة غيث، رشيد رفيق وكوثر سميح. فريق عمل واعر، الصراحة!

هاد الفيلم كيدخل فالخانة ديال الكوميديا العائلية، اللي ولات كتعجب بزاف الجمهور المغربي، والمخرجين كيتنافسو شكون يخرج لينا أحسن ما عندو فيها. يا ربي نشوفو شي حاجة كتضحك من القلب ماشي غير ديال الضحك الخاوي.

وقبل ما يجينا “بنت لفشوش”، المخرج رؤوف الصباحي عرض ليه فيلم آخر سميتو “Batty” فالمسابقة الدولية الرسمية للدورة الحادية والثلاثين ديال المهرجان الدولي لسينما المؤلف بالرباط، نهار الأحد 8 نونبر 2026، وكان هذا أول عرض دولي للفيلم. يعني السيد خدام، وماشي غير جالس يتفرج.

واش “بنت لفشوش” غادي تكون فالمستوى وتخلينا نقولو “آه دابا هادي هي بنت لفشوش بصح” ولا غتكون غير فشوش ديال السمية؟