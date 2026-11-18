ترفيه

يسرا اللوزي، دارت البوز مؤخراً فاش هضرات على الأكل والعادات الغذائية خلال مشاركتها فالدورة 47 ديال "مهرجان القاهرة السينمائي الدولي".

الهضرة ديالها كانت على الاختلاف بين العادات السورية والمصرية فالأكل. قالت بلي السوريين كيهتموا بالجودة أكثر، عكس المصريين اللي كيستسهلوا وكياكلوا أي حاجة حيت جعانين. وزادت أكدات بلي هي بحال السوريين فهاد الشي.

هاد المقارنة وهاد التعميم ما دازوش عند بعض المتابعين اللي اعتابروها تقليل من شأن المطبخ المصري وتعميم خاطئ.

من بعد الجدل، يسرا اللوزي رجعات ووضحات الموقف ديالها. قالت بلي هاد الهضرة جات فإطار حديثها على شخصيتها ففيلم "برلين"، اللي كتشبهها فبعض الصفات والتفاصيل اليومية، خصوصا حبها الكبير للأكل والاهتمام بالتفاصيل ديالو.

الممثلة المصرية قالت بلي هي من دوك الناس اللي كيعجبهم المذاق المعتدل، ومكتبغيش الماكلة تكون عادية أو ناقصاها شي حاجة من المكونات اللي كتعطيها البنة. يعني ماشي أكلة وصافي، خاص كلشي يكون مضبوط. حتى الفول، عزيز عليها يكون منكه بتوابل معينة باش يجي بنين على حساب ذوقها، وبالنسبة للشاورما مثلا كتبغيها بالثومة بزااف.

اللوزي أكدات بلي هي شوية صعيبة فالأكل، وهذا الشي راجع لحبها لضبط التفاصيل من التوابل حتى للتقديم. وهذا الشي ماشي غريب عليها حيت والدها مصري ووالدتها سورية، داك الشي علاش هي قريبة للمطبخين المصري والسوري وكتستمتع بتنوع الأكلات والنكهات ديالهم بجوج. إيوا شكون فينا ما كيبغيش الماكلة تكون على حقها وطريقها؟