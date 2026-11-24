ترفيه

يا سلام على هاد الخبر الزوين! الفنانة بسمة نبيل طلعات وكشفت لينا أخيراً على تفاصيل مشاركتها ففيلم "بنات فاتن" اللي غادي يجمعها بالنجمة يسرا. دابا عارفين بلي بسمة غاتلعب الدور ديال بنت يسرا فالفيلم، واه يا سيدي، تخيلو معايا!

بسمة ما خباتش علينا فرحتها الكبيرة بهاد التعاون، وقالت بلي غاتستافد بزاف من الخبرة ديال يسرا الفنية، وبلي هاد التجربة إضافة مهمة لمسيرتها الفنية.

ماشي غير هادشي، بسمة نبيل عندها حتى الجديد فالتلفزة. راه كتوجد لواحد المسلسل جديد غايتعرض قريبًا، ولكنها فضّلات تخلي التفاصيل مفاجأة و "سر المهنة" دابا. باينة غايكون شي عمل درامي قاصح، وكنتسناوه بفارغ الصبر.

أما فيلم "بنات فاتن" فراه كيتسناوه بزاف ديال الناس. الفيلم كينتمي للأعمال الاجتماعية اللي فيهم لمسة إنسانية، وكيدور فالإطار الدرامي على قصة حب صعيبة كتعرض لتحديات بزاف بسباب العناد ديال الوالدين والظروف القاسية، وزيد عليها شي أسرار عائلية اللي فيهم بزاف ديال المفاجآت. باينة فيلم فيه الدراما والحب والتشويق، اللي كنبغيوها كاملين!

الطاقم ديال الفيلم فيه نجوم كبار بحال يسرا، باسم سمرة، هدى المفتي، وبطبيعة الحال بسمة نبيل. ومعاهم مصطفى شحاتة، إسلام مبارك، وحمدي هيكل. وزيد عليها الفنان حسن مالك اللي غايكون ضيف شرف، يعني الكاست واعر!

الفيلم من تأليف أمينة مصطفى ومحمد نادر، ومن إخراج محمد نادر . والإنتاج ديال علي بني حمد من خلال شركة Cinetopia Films. وحتى التاريخ ديال العرض تحدد: يوم تسعة ديسمبر 2026 فكاع قاعات السينما. ما بقا والو ونشوفو بسمة بنت يسرا!

واش زعما غاتكون "بنت" يسرا ولا غاتكون شي شخصية قوية اللي غاتقرب لينا الأسرار العائلية؟ يلاه شكون متحمس يشوف هاد الفيلم؟