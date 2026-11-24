ترفيه

الفنانة ياسمين رئيس دخلات لبلاتو التصوير باش تبدا خدمتها على مسلسلها الكوميدي الجديد "نجم الموسم". هاد العمل، لي كيتعرض في الموسم الرمضاني 2027، غيجمعها مع الفنان أحمد فهمي.

المسلسل فيه خمسطعشر حلقة وداير في إطار كوميدي خفيف الظل. القائمة ديال الممثلين فيها أحمد رمزي، بيومي فؤاد، عمرو عبد العزيز وآخرين. الإخراج من عند حسين المنباوي، والسيناريو كتباتو ورشة Exi ديال أحمد فهمي.

وعلى ما يبدو، ياسمين رئيس عندها جوج وجوه هاد الأيام! فنفس الوقت لي كتصور فيه هاد الكوميديا، مزال مستمرة فالتصوير ديال فيلم "شمس الزناتي" مع الفنان محمد إمام. هاد الفيلم لي كيخرجوا أحمد خالد موسى، القصة ديالو كدور فإطار أكشن وتشويق. ياكما غتخشي لينا الكوميديا فالأكشن ولا الأكشن فالكوميديا؟ المهم، باينة ياسمين عازمة تورينا مواهبها المتنوعة. واش قدر توصل للميزاجور ديال الجمهور المغربي؟