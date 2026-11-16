معجب "نقز" خشبة مسرح القيصر كاظم الساهر.. شوفو شنو وقع!

ترفيه

ماشي كل نهار كنسمعوا بحال هاد اللقطات لي كتوقع فالحفلات الموسيقية الكبار، ولكن هاد المرة كانت عند القيصر كاظم الساهر فحفل ديالو فمدينة العقبة الأردنية. واحد من المعجبين ديالو قدر يدوز من فوق الحواجز الأمنية ويطلع فوق الخشبة ديريكت عندو، باغي غير يتصور معاه تصويرة للذكرى.

لي خلّا الجمهور كلو فمو حال بصّح هو ردة فعل الساهر لي كانت غير متوقعة. فبلاصت ما يخلي رجال الأمن ينزلوا داك الشاب من الخشبة، كاظم الساهر رفض تدخلهم تماما. بالعكس، أصرّ باش يعطيه فرصة كاملة ياخد الصور لي بغا معاه، وكلشي هادشي قدام الجمهور الحاضر. هاد اللقطة العفوية بيّنات لينا مزيان شحال القيصر عزيز عليه الجمهور ديالو وكيتعامل معاهم بكل ود، وداكشي علاش مواقع التواصل الاجتماعي كلها عمرات بإشادات كثيرة وكيعاودو فهاد الموقف.

هاد الحفل المميز جا فواحد الوقت لي كاظم الساهر فيه نشيط فنيا بزاااف، خصوصا مع الإصدار الجديد ديالو، ألبوم بلا عنوان. هاد الألبوم الجديد لي فيه ثمنطاشر أغنية وقصيدة، كيتميز بالتنوع ديالو ما بين اللهجة العراقية لي معروف بها واللغة العربية الفصحى لي كيبدع فيها.

ألبوم بلا عنوان فيه مجموعة من الأعمال لي لقات اهتمام كبير واستحسان من جمهور الفنان العراقي من بينها أغاني بحال كله كذب، هلو حياتي، متى، إلا أجيبك، أتت وأحباب، وحتى أغنية تدخنين. وهاد الأخيرة بالذات، الكلمات ديالها كانت من إبداع الشاعرة لميعة عباس عمارة، الألحان من توقيع كاظم الساهر نيت، والتوزيع تكلف به ميشال فاضل. هاد التعاون القوي جمع ما بين جمال الكلمة الشعرية والقوة ديال الهوية الموسيقية لي القيصر معروف بيها ومشتهر بيها فالعالم العربي كلو.

هاد الموقف خلاّنا نفهمو علاش كاظم الساهر باقي القيصر ديالنا.