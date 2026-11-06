جنات دارتها بدمنهور و"النصيب" دّات كاع الأضواء!

ترفيه

النجمة المغربية جنات دارت جو واعر فواحد الحفل غنائي فمدينة دمنهور المصرية. الصراحة، كان واحد الإقبال جماهيري خيالي، والجمهور كان متفاعل بزاف لدرجة أن الحفل ما بقاش مجرد سهرة عادية، ولا حديث الساعة وتصدر كاع منصات التواصل الاجتماعي. يا سلام على الروينة اللي ناضت!

جنات، اللي صوتها بوحدو حكاية، قدمات لينا توليفة فنية جمعات بين القديم والجديد من أشهر أغانيها بحال اللي بيني وبينك وبحبك وحبيبي على نياته وحبي الأولاني وحب جامد واسمع كلامي ويا عيني عبيط وخيط ضعيف واللي فاتوا. وماتنساتش أغنيتها الدرامية الأخيرة امشي سيبني، اللي هي جزء من ألبومها الأخير ألوم على مين اللي فيه تسع أغنيات، وهاد الأغنية بوحدها كانت تصدرات التريند فاليوتيوب من بعد ما تلاحت.

ولكن اللي خطفات كاع الأضواء فالحفل، وخلات الجمهور يدوي عليها بزاف، هي أغنيتها الجديدة النصيب. هاد الأغنية اللي جات كديو واعر مع المطرب حودة بندق، وكدعاية لفيلم نصيب اللي بطلاتو النجمة ياسمين صبري، دارت حالة من أول ساعاتها. تصدرات التريند فمصر، والسعودية، والإمارات، وليبيا، والأردن، وحتى عالميا وصلات للمركز 26 فاليوتيوب. هادشي ماشي ساهل باش توصل ليه أغنية عربية!

الجمهور فدمنهور تفاعل معاها بشكل كبير، وطلبو من جنات تعاود النصيب كثر من مرة، وهادشي كان تأكيد جديد على قوتها. هادشي كيبين بلي جنات دابا فواحد من أنجح مراحلها الفنية، موازنة بذكاء بين الأغاني الرومانسية الكلاسيكية لي معروفة بيها وصنعات بيها مجدها، والأعمال الجماهيرية الحديثة اللي كتفتح ليها أبواب جديدة مع جيل الشباب.

ماشي غير الغنا والصوت، جنات كانت حريصة باش دير لحظات إنسانية زوينة. صورت بزاف ديال الصور التذكارية مع جمهور دمنهور، وعبرات على فرحتها الكبيرة بالاستقبال الحار. وقالت إنها سعيدة جدا برؤية هذا الحشد الرائع في دمنهور، وشكرات الجميع على الحب والدعم. وبصراحة، هادشي كيزيد يبين علاش الجمهور كيحمق عليها. أغنية النصيب من كلمات مصطفى ناصر وألحان حودة بندق وتوزيع وميكس وماستر عمرو الخضري. كتهضر على مشاعر الحب واللقاء اللي كيجي بلا موعد، وكيفاش يقدر شخص واحد يغير حياة الآخر ويعطيه إحساس ببداية جديدة، وهادشي كلو كيدور حول فكرة القدر أو النصيب اللي سميت الأغنية على سميتها.

واش النصيب هو السر اللي خلا جنات تشعل الأجواء هاد المرة؟ يمكن! ولكن الأكيد أننا كنتسناو المزيد من هاد الإبداع.