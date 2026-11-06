فضل شاكر رجع لينا بـ"نام الليل" و"حلم جديد"!

ترفيه

يا سلام يا فضل! الفنان فضل شاكر دار لينا المفاجأة وطرح أغنيتو الجديدة "نام الليل". هاد الأغنية ماشي غير بوحدها، لا، راه جزء من ألبوم جديد كامل سميتو "حلم جديد". دابا تقدروا تلقاوها في اليوتيوب وكاع المنصات الموسيقية، يعني ما عندكش عذر باش ما تسمعهاش!

باش يزيد يشوق الجمهور، فضل شاكر ما قصرش، شاركنا مقطع صغير من الفيديو كليب ديال الأغنية على حساباتو في السوشال ميديا. وهاد البلان ديالو خلى الدنيا تقلب، كلشي ولا كيتساءل شنو كاين. وزاد حلاوة الموقف بميساج زوين كولو أمل قال فيه: "يمكن أحلى شي بالحياة إنّه يضلّ في حلم جديد ناطرنا نعيشه". بصراحة، هاد الجملة ما خلاتش فينا العقل، ماشي غير كشفت لينا على سمية الألبوم المنتظر، بل خلات كلشي يدوي عليها ويتفاعل معاها بحرارة.

بالنسبة لتفاصيل الأغنية "نام الليل"، الكلمات والألحان كانت من إبداع جمانة جمال، ولي دار التوزيع الموسيقي هو حسام صعبي. باينة كاع هادشي مخدوم بإتقان باش يرجع فضل شاكر بقوة. وكيقولو هاد الأغنية هي البداية ديال مرحلة فنية جديدة في المسار ديالو، خصوصا أنه كايوجد لينا مجموعة أخرى من الأعمال لي غايكونوا ضمن ألبوم "حلم جديد".

ماشي غير هادشي، فضل شاكر كان نشيط بزاف مؤخراً. واخا كان بعيد علينا سنين طويلة وما بقاش كيبان في الحفلات المباشرة والمسارح، راه ما نساوهش الجمهور. كان ديما حاضر بأعمالو الغنائية لي كانت كتلقى اهتمام كبير وكتنجح. قبل "نام الليل"، كان قدم أغاني بحال أحلى رسمة وكيفك ع فراقي وصحّاك الشوق. وهاد الأغاني بصراحة رجعات الضو على الصوت القوي ديالو والأسلوب الغنائي المميز ديالو، وخلاو الجمهور يرجع يتفكر ويحب الموسيقى ديالو والأعمال القديمة حتى هي.

حتى الأغاني القديمة ديال فضل شاكر رجعات بقوة وولات في قوائم الاستماع ومواقع التواصل الاجتماعي. هادشي كيبين أن الجمهور عمرو ما نسا فنان بحالو. دابا كلشي كيتسنى بفارغ الصبر شنو غايجيب لينا فضل شاكر في المشاريع الجاية ديالو، خصوصا أن ألبوم "حلم جديد" محطة مهمة في المسيرة الفنية ديالو. يالاه، نستناو ونشوفو شنو مخبي لينا هاد "الحلم الجديد". واش غايكون على قد الانتظار؟