نجوم "طيريري" جايين للدار البيضاء بعرض جديد

ترفيه

المسرحية الكوميدية "طيريري" موجدة باش تتلاقى مع جمهور الدار البيضاء نهار السبت 19 دجنبر المقبل. العرض غيكون في سينما ميغاراما، وهادي محطة جديدة ضمن جولتها المسرحية.

باش يروجوا لهاد الموعد، المخرج والكاتب ديال المسرحية، جواد الخودي، نشر فيديو طريفا على حسابو فإنستغرام. ظهر فيه رفقة عدد من المشاركين فالمسرحية، وكيديروا دعوة للجمهور باش يحضر ويستمتع بهاد العرض الكوميدي.

ويأتي هاد الموعد من بعد الإقبال الجماهيري اللي عرفاتو العروض الأولى ديال المسرحية. المسرحية كتعول على الكوميديا والمواقف الساخرة اللي مأخودة من الحياة اليومية ديالنا فالمغرب.

أبطال "طيريري" اللي كيضويو فخشبة المسرح، من غير جواد الخودي، كانلقاو سكينة درابيل، نبيل عاطف، نرجس الحلاق ورفيق بوبكر. فرصة زوينة باش تشوف هاد النجوم مجموعين فوق الخشبة!