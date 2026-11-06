مهرجان إيموزار كندر الدولي لسينما الشعوب: الجمهور هو الحكم!

ترفيه

صافي، ماشي بزاف ومدينة إيموزار كندر غتعيش على إيقاع الفن السابع! المهرجان الدولي لسينما الشعوب فالدورة 22 ديالو جاي يجمع لينا أفلام من سبعة ديال البلدان. من 12 حتى لـ 15 نونبر 2026، غتكون الشاشة عامرة بقصص ورؤى من المغرب وسوريا وإيطاليا وإسبانيا ومصر والعراق وقبرص. هاد الدورة باينة فيها المتعة، خصوصاً مع داكشي اللي موجدين للجمهور.

الجمهور ما غيبقاش غير متفرج، حيت المهرجان خصص ليه جائزة خاصة هو اللي غيختار الفائز بها. وبطبيعة الحال، كاينين أربع جوائز رسمية أخرى يتنافس عليها المشاركون وهي: الجائزة الكبرى، وجائزة أحسن تصوير، وجائزة تثمين ثقافة شعب.

ولجنة التحكيم اللي غيكون عليها الثقل ديال الاختيار، غيترأسها الممثل المغربي المعروف مالك أخميس، ومعه المخرج وديع شراد والممثلة سناء بهاج. وطبعاً، ما يمكنش يفوت المهرجان بلا ما يحتفي بنجومنا: هاد الدورة غتخصص لتكريم الممثلة القديرة سعدية أزكون، تقديراً لمسارها الفني الطويل وإسهاماتها الكبيرة فالدراما والسينما المغربية. تستاهل كل خير هاد الفنانة!

والمهرجان ماشي غير أفلام وصافي، كاينين حتى نقاشات مهمة. كاين لقاء ديال النقاد والباحثين والمهنيين باش يناقشوا طرق جديدة لقراءة الأفلام اللي كتعبر على تجارب وثقافات ماشي ديما كتاخد حقها فالنقد السينمائي. العنوان ديال هاد اللقاء "النقد السينمائي البديل: نحو قراءة متعددة لسينما الشعوب وأصوات الهامش"، تحت إشراف المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما ومؤسسة أفرا للدراسات والأبحاث. باينة غتكون سهرة فكرية ديال بصح!

حتى علاقة السينما بالتكنولوجيا غتكون حاضرة، حيت غيكون توقيع لكتاب "السينما والذكاء الاصطناعي"، اللي هو الإصدار السابع عشر لمنشورات نادي السينما بإيموزار. ومنساوش الصغار والمستقبل، حيت المهرجان موجد عروض خاصة للتلاميذ ديال المدينة، مع أنشطة تفاعلية باش يقربوهم من عالم الصورة ويخليهم يناقشوا داكشي اللي شافوه. بصراحة، هاد المهرجان جامع كلشي: الفن، التفكير، التكريم، وحتى التربية!

شنو بان ليكم فهاد البرنامج؟ واش ناويين تحضرو وتصوتوا للفيلم اللي عجبكم؟