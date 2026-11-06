عمرو سعد وياسمين صبري غايضربو الطوندونس في رمضان 2027 بمسلسل «تمكين»!

ترفيه

الممثل المصري عمرو سعد تعاقد على بطولة مسلسل جديد سميتو «تمكين»، ولي غادي يكون منافس قوي في سباق دراما رمضان ديال عام 2027. هاد الخبر جا من بعد النجاح الكبير والمتتالي اللي حققو عمرو في المواسم الرمضانية اللي فاتو، وآخرها مسلسل «إفراج».

وحسب الأخبار اللي وصلاتنا، عمرو سعد غيبدا التصوير ديال أولى مشاهد العمل الأسبوع المقبل. المسلسل غيكون من ثلاثين حلقة، ولي غتشارك عمرو سعد البطولة فيه هي النجمة ياسمين صبري. هاد العمل من إنتاج تامر مرسي، وغادي يكون تحت قيادة المخرج المعروف محمد سامي.

هاد المسلسل كيعتبر التعاون الثاني اللي كيجمع ياسمين صبري مع المخرج محمد سامي، من بعد النجاح المشترك ديالهم في مسلسل «الأسطورة». وحتى عمرو سعد، هاد العمل هو ثاني تعاون ليه مع نفس المخرج، من بعد ما خدمو مع بعض في مسلسل «سيد الناس». يعني عندنا ثنائيين ناجحين كيرجعو للساحة! باينة غتكون شي حاجة واعية.

من جهة أخرى، ياسمين صبري مشغولة هاد الأيام حيت كيتعرض ليها حالياً آخر أفلامها سميتو «نصيب» في القاعات السينمائية، وهادشي بالتزامن مع عرض الفيلم ديالها «مطلوب عائلياً» اللي كتشارك فيه مع كريم عبد العزيز.

عمرو سعد وياسمين صبري مع المخرج محمد سامي، ياكما غيطلع لينا شي عمل ناضي نتبعوه في رمضان 2027؟ شنو بان ليكم نتوما؟