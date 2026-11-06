أمير المصري وتقمص الأسطورة نسيم حامد: ماشي ساهلة تلعب دور شي حد عايش!

ترفيه

الممثل أمير المصري تحط قدام واحد التحدي كبير فاش قرر يلعب دور الملاكم الأسطوري البريطاني من أصول يمنية نسيم حامد ففيلم "العملاق". هاد الدور ماشي بحال أي دور، حيت نسيم حامد ماشي غير بطل، هو قصة حية عندها بلاصتها فقلوب بزاف ديال الناس.

تحدي الجسد والروح

الطريق ديال أمير باش يوصل للتقمص ديال "العملاق" كانت معبّدة بأنفاسو وعرقو وهو كيعاود يشكّل الجسم ديالو باش يوازي جسد الأسطورة الحية. باش تلعب دور واحد الملاكم بحال "الأمير" نسيم حامد، خاصك تغوص فكاع التفاصيل ديال حياتو لي باقي حية فذاكرة جمهور الملاكمة وأي واحد سمع بقصتو. أمير كان عارف من اللول بلي هاد الدور قدام ذاكرة لي ماتسمحش بالغلطات وكتتبع كل صغيرة وكبيرة، وكان على كتافو حمل ثقيل ديال راجل حارب العنصرية و"الإسلاموفوبيا" قبل ما يطيّح الخصوم ديالو بالضربة القاضية.

بالضبط أربعة ديال السيمانات كانت المدة لي عندو باش يستعد مزيان ويقرب للشخصية ديال الملاكم لي خطف الأضواء قبل ما يعتزل وعندو غير 28 عام. داكشي علاش دخل فواحد الرحلة نفسية وجسدية قاصحة. "كنت كنتدرب يوميا 12 ساعة، من السبعة ديال الصباح حتى للسبعة ديال العشية،" هادشي لي قالو أمير المصري فحديث مع رياليتي أون لاين العام لي فات ملي تفرج فالفيلم فافتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي. فوسط هاد الساعات ديال التدريب، الحلبة كانت هي البلاصة لي جرب فيها قدرتو على التشخيص والتحول، باش يقرب من واحد السيد عاش بين الصداع والسكات، بين الرقص والغضب.

لهجة شيفيلد وعناد "الأمير"

ماكانش المطلوب منو غير يتقن اللكمات، ولكن خاصو يقلّب على شخصية نسيم حامد حتى خارج الحلبة، كيما قال هو. خصو يلقى ديك الحركة الخفيفة بحال الريح الحادة، وديك النبرة لي كتخلط بين السخرية والثقة، والمشية لي فيها عناد كبير. والدور كان كيطلب منو حتى يتقن اللهجة ديال شيفيلد، ديك اللهجة لي جات من قلب مدينة بريطانية عرفات العنصرية و"الإسلاموفوبيا" بزاف فالثمانينات والتسعينات، وماستقبلاتش نسيم بسهولة حيت كان مختلف.

كيما أي رحلة صعيبة، هاد المسار خلا أثرو على يد أمير المصري لي جابها فإصابة، حيت حاول المستحيل باش يندمج مع شخصية نسيم حامد ويمشي للهدف لي حطو من اللول: يلتقي الممثل بالشخصية ويلغي الحدود بيناتهم بلا ما يدير نسخة خاوية من الروح. أمير المصري لقى فالملاكم الملقب بـ"الأمير" لي عاش طفولتو فبريطانيا شي حاجة لي كتردد فذاكرتو. قال بلي المسيرة ديال نسيم أثرات فيه كيما أثرات فبزاف ديال الناس، وتافق معاه فنقطة الكفاح باش يوصل للحلم. فهاد السياق، أمير أشار بلي هو براسو كافح باش يدخل لعالم التمثيل، ولكن لي دوزو هو ماتقارش مع الصعوبات لي عاشها نسيم فبلاصة سكانها ماشي بحالو. بين الملاكم والممثل كاين خيط ديال الاختلاف: الاسم مختلف، الملامح مختلفة، وحلم كيحاول يفرض راسو وسط نظام اجتماعي كيبني الحيوط ديالو من الشك والتمييز.

حلم مشترك ورد فعل الأسطورة

أمير المصري كيقول بلي المسؤولية كانت كبيرة والخوف أكبر ملي كتتعامل مع سيرة ديال شخصية موجودة ومعاصرة ماشي بحال شي شخصية خيالية ولا شي واحد مات. ولكن كان واثق من اللول بلي غيوصل لنتيجة غتعجب الجمهور، وهادشي لي خلى الأداء ديالو صادق بزاف ونال إعجاب نسيم حامد براسو لي حضر عرض الفيلم فافتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

الملاكم لي ألهم جيل كامل كان حاضر، جالس فالصفوف اللولين مع ولادو، وكيتبع داك السيد لي كيعاود القصة ديالو ولي كان غايب منها على الشاشة فثالث عرض للفيلم، كيما قال أمير المصري. وكيسترجع اللحظة لي جلس فيها حدا السيد لي كيجسد المسيرة ديالو لي عامرة بالصداع والرفض والحلم والألم الخفي، بان عليه الفخر وهو كيهضر على التمثل الإيجابي ديال نسيم حامد للفيلم. بصراحة، ماشي ديما كنلقاو ممثل كيعيش الدور لهاد الدرجة وكيخلي البطل الحقيقي راضي. واش كيبان ليكم أمير المصري وصل للمستوى ديال "الأمير"؟