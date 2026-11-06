بسمة بوسيل كتشعل باريس بإطلالة جريئة وعصرية!

ترفيه

بسمة بوسيل، اللي معروفة بإطلالاتها اللي ديما كتخطف الأنظار وكتفاجئ الفولورز ديالها، ما خيباتش الظن هاد المرة. بارطاجات مع الفولورز ديالها ف إنستغرام صور جداد من العاصمة الفرنسية باريس، وكاتبان فيها كثر من رائعة وصراحة، اللوق كان غير شكل.

اللوق ديالها كان فيه الجرأة والأناقة ف نفس الوقت، وهادشي لي كنبغيو نشوفو ديما. لبسات توب واسع بحال الكاب لونو بني غامق، بكمام عراض، ونسقاتو بذكاء مع شورت كحل قصير وجوارب شفافين لي زادو اللوق لمسة أنثوية.

وزادت عليه بوت كحل طويل عطى الإطلالة واحد اللمسة بوحدها، جريئة ومميزة بزاف.

وما نساتش تكمل اللوق بأكسسوارات كلاص: الساك الصغير بني فاليد والنظارات الشمسية الكحلة لي عطاوها لوك ديال نجمة سينما. والشعر دارتلو تسريحة مرفوعة أنيقة مع غرة قدام، باش تكمل اللوق العصري الأوروبي ديالها بلا غلط.

ديما بسمة كتحرص تكون متميزة وكتبين الجمال ديالها بأحسن طريقة، وهاد الإطلالة أكدات بلي عندها حس الموضة اللي كيجيبها من اللخر وماكيديهاش فالهضرة الخاوية. ناري على لوق! شنو بان ليكم نتوما؟ واش عجبكم الحال ولا لا؟