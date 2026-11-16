سميرة سعيد كتحل باب 'ماذا ولو': ألبوم كيتشاف و كيتسمع!

ترفيه

سميرة سعيد، الفنانة المغربية اللي عمرها وقفات على بلاصة وحدة فمسيرتها الفنية، ديما كتقلب على الجديد ومتعوداش تكرر اللي نجح ليها من قبل. هاد المرة، الديفا كترجع لجمهورها بألبوم سماتو 'ماذا ولو'، وهاد العنوان بوحدو كيحل بزاف ديال البيبان قدام الخيال والذاكرة والمشاعر، حيت كل واحد فينا ممكن يكملو من تجربتو الخاصة.

منذ عقود، والتجديد ماشي مجرد محاولة باش تواكب التطورات الموسيقية، ولكن سمة فنية لصقات فيها. هاد الشي خلاها تقدر تنتقل بين الألوان الغنائية والأجيال بلا ما تفقد الصبغة الخاصة ديال صوتها ولا شخصيتها اللي كنعرفوها بها.

'ماذا ولو': عنوان كيحير وكيخليك تفكر

أول حاجة كتشد الانتباه في هاد الألبوم الجديد هو العنوان ديالو 'ماذا ولو'. هاد الكلمات اللي كتبان بسيطة، ولكنها كتحل أبواب واسعة للخيال والذاكرة والمشاعر. العنوان ماكيعطيش جواب مباشر، بل كيخلي لكل واحد فينا الفرصة باش يكملو من تجربتو الخاصة. شكون فينا مافكرش شنو كان غيطرا لو كان خدا قرار مختلف، أو تشبت بشي حلم تعطّل التحقيق ديالو، أو عطى قلبو فرصة أخرى؟

بواحد القراءة فنية، 'ماذا ولو' كتبان بحال هاديك المسافة الخفية بين اللي عشنا واللي كنا كنتمنّاو نعيشوه، بين الطرق اللي اختارينا والطرق اللي بقات ساكنة في خيالنا. هي عبارة مرة كتختصر الحنين لماضي مامالاش، ومرة أخرى كتكون شجاعة باش نفكرو فمستقبل مزال مبداش. يمكن الجاذبية ديالها كتكمن في قدرتها على الجمع بين الندم والأمل، بلا ما تحسم الانحياز لواحد منهم.

تجربة بصرية كترافق النغمات

الجديد فمشروع سميرة سعيد ما وقفش غير عند الاسم. هاد المرة اختارت تقدم الأغاني ديالها بأسلوب 'الألبوم المرئي' (Visual Album). يعني كل أغنية غتكون عندها هوية بصرية مستقلة خاصة بها، فواحد التصور اللي كيعطي للصورة دور موازي للصوت، وكيرد الأغاني تجارب فنية ممكن تسمعها وتشوفها في نفس الوقت.

هاد الاختيار جا فواحد المرحلة اللي تبدلات فيها العلاقة ديال الجمهور مع الموسيقى. الأغنية ما بقاتش كتعيش غير في الإذاعات والحفلات بوحدها، بل الصورة والمنصات الرقمية ولاو جزء لا يتجزأ من الرحلة ديالها باش توصل للمستمع. والفنانة كشفت على الإعلان التشويقي الثاني اللي فيه مقتطف من أغنية 'تبا'، وهاد الشي عطانا لمحة على الملامح الفنية والبصرية للعمل المنتظر.

أغنية 'تبا' اللي جات فالإعلان التشويقي، كلمات شادي نور، ألحان أحمد طناني وتوزيع هاني يعقوب. أما الميكس والماستر فتكلف بهم أمير محروس، وأخرج الفيديو نضال هاني. هاد التقديم المتدرج كيعطي للجمهور فرصة باش يكتشف ملامح المشروع قبل ما يصدر بشكل كامل، عوض ما تكشف على التفاصيل كاملة فدقة وحدة.

تعاونات فنية كتزيد المشروع قوة

ألبوم 'ماذا ولو' غادي يصدر على جوج ديال الأجزاء، الجزء الأول غيضم ثماني أغنيات. كاين مجموعة من الأسماء المعروفة في صناعة الموسيقى العربية اللي شاركت فيه. في كتابة الكلمات كنلقاو نادر عبد الله، بهاء الدين محمد، شادي نور، بلال سرور ومحمد قايّات. أما الألحان فمن توقيع عمرو مصطفى، محمود العسيلي، أحمد طناني، هاني يعقوب وبلال سرور. وبالنسبة للتوزيع الموسيقي، كاين هاني يعقوب، أمير هداية، هاني ربيع وأحمد أمين.

في أعمال الميكس، شارك أمير محروس، محمد صقر، خالد سند ومفدي مجدي، وشرف محروس على الماستر النهائي ديال الألبوم. هاد التعدد في الأسماء المشاركة كيعكس الرغبة في الاستفادة من تجارب موسيقية متنوعة، وهذا توجه كيتماشى مع شخصية سميرة سعيد الفنية اللي عمرها ما حصرت راسها في قالب غنائي واحد.

الديفا سميرة سعيد ديما كانت كتقدر تعبر بين الذوق المغربي والشرقي، وبنات حضور عربي كبير بصوتها اللي كيجمع بين المرونة والقوة والقدرة على التعبير. الألبوم المنتظر، اللي غادي يصدر يوم الأحد 15 نونبر 2026، كيكمل هاد المسيرة ديال البحث المستمر عن أفكار وأصوات وإيقاعات جديدة، ومدركة أن الاستمرارية ماشي هي تكرار اللي نجح من قبل، ولكن امتلاك الجرأة على تقديم اللي يستحق يتسمع اليوم. سميرة سعيد كتورينا باللي حتى من بعد مسيرة طويلة وكاملة بالنجاحات، مزال كاين شي أغنية ما تغناتش، وشي فكرة كتسنى باش تولي موسيقى، واحتمال جديد كيبدا بكلمتين: 'ماذا ولو'؟