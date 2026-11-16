إلهام الفضالة كتوعدنا بدراما رمضانية جديدة بـ "خيانة مؤجلة"!

ترفيه

واش نتوما مستعدين لرمضان الجاي؟ حيت الفنانة الكبيرة إلهام الفضالة أعلنات على المسلسل الجديد ديالها لي غايدخل بيه المنافسة الرمضانية ديال العام الجاي! العنوان ديالو هو "خيانة مؤجلة".

المسلسل فيه قايمة عامرة بالنجوم لي غادي يبانو فيه، بحال شهاب جوهر، محمد الدحام، مريم القلاف، شيماء علي، محمد الدوسري، غرور صفر، وفاضل جوهر. والسيناريو والقصة من يد المبدعة مريم القلاف، لي هي بنفسها ممثلة في العمل، أما الإخراج فمكلف بيه المخرج محمد دحام الشمري.

تا دابا ما كاين لا تفاصيل لا والو على القصة بالضبط، ولا على الأدوار ديال كل واحد، وهذا لي كيزيد التشويق! ولكن حنا عندنا إحساس بلي "خيانة مؤجلة" غادي يجيب لينا حكايات عامرة بالأسرار العاطفية وصراعات كاينة غير مدفونة، غادة تخرج بشوية بشوية وداكشي غايدير اختبارات صحيحة للأبطال ويقلب ليهم حياتهم. واش هادشي يعني غادي نعيشوا معاه التشويق ديال بصح؟ بان ليا آه، وبلعمان!

إلهام الفضالة ماشي جديدة على أجواء رمضان، راه في الموسم لي فات كانت حاضرة بقوة بمسلسل "غلط بنات"، لي حقق وقت عرضو نجاح وانتشار واسع. القصة ديالو كانت كدور في واحد الإطار اجتماعي مشحون بالتوتر، وكيفاش غلطة صغيرة تقدر تقلب مصير عائلة كاملة وتدخلهم في مشاكل.

وبجانب إلهام الفضالة وجمال الردهان، كيضم العمل نخبة من الفنانين، وهوما عبدالله يهمن، جنى الفيلكاوي، شهد سلمان، سمية العبدان، في الشرقاوي، حسين الحداد، عبدالله الطراروة، حصة النبهان، وشملان العميري.