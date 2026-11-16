لبنى أبيضار كتعتاذر: "الإعلام الأجنبي هو اللي وجهني"

ترفيه

الممثلة لبنى أبيضار خرجت باش تعتاذر بشكل علني على تصريحات ومواقف سابقة صدرات عنها. الغريب فهادشي كلو هو أنها رجعات اللومة لـ"وسائل إعلام أجنبية" اللي كانت، على حساب كلامها، كتوجهها. هاد الشي كلو جاء فالبرنامج الحواري ديال الإعلامي بلال مرميد.

من دابا القدام، أبيضار كتوعد بلي ماغاديش تخلي حتى شي جهة تقدر تدفعها باش تسيء لبلادها ولا تقول شي كلام يقدر يمس بصورتها. فالبرنامج، تحدثات بصراحة تامة، "بلا لغة خشب"، على مسارها الفني وكيفاش كانت علاقتها بالوسط السينمائي فالمغرب، والسياقات اللي رافقات الجدل اللي تثار حولها فيما قبل.

على مستوى الخدمة والسينما، الممثلة المغربية لقات بلي كاين واحد التخوف كبير عند بزاف ديال المخرجين المغاربة باش يخدمو معاها أو يعطيوها دور فشي عمل فني جديد. أبيضار عبرات على الأمل ديالها باش هاد المرحلة الصعيبة دوز دغيا وترجع تخدم الفن ديالها فالساحة الوطنية. واش المغاربة ناسيين ولا هادشي صعيب باش يتدوز ويخليوها تنسى ما فات؟

وما وقفاتش غير هنا، بل حتى علاقتها مع زميلاتها الممثلات فالميدان الفني وصفتها بـ"الغامضة وغير المفهومة"، وهاد الشي كيشير للبرود والتباعد اللي كاين فالتواصل المهني بيناتها وبين شي وحدات. واش هاد الاعتذار غادي يكون المفتاح باش تحسن علاقاتها حتى مع صحاباتها فالدومين؟

هاد الخرجة الإعلامية ديال لبنى أبيضار كتعاود تسلط الضوء على المسار ديالها الفني، وهي بحال اللي كتحاول تفتح صفحة جديدة مع الجمهور والوسط الفني فالمغرب من بعد سنوات من الجدل الإعلامي.