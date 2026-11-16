بشرى أهريش راجعة للمسرح وبخبرة 17 عام!

ترفيه

بشرى أهريش، الممثلة المغربية اللي عزيزة علينا كاملين، كشفت على أنها كتوجد لعمل مسرحي جديد. هادشي ماشي غير خبر عادي، حيت المسرحية غادي تخرج للنور نهاية دجنبر الجاي وغادي تكون عندها جولة وطنية كتضرب مدن المغرب كاملة. وماشي غير هادشي، أهريش مخططة حتى لجولة خارج المغرب باش توصل لـ "مغاربة العالم" .

باش المسرحية تكون واصلة ومقبولة، أهريش باغا تخدم مع فنانين معروفين فالساحة. هي كتشوف أن العمل المسرحي كيتطلب وجوه قادرة تجذب الجمهور، خصوصاً وأن المسرح كيتنقل وكيتلاقا مع الناس مباشرة فبلاصات مختلفة. يعني ماشي لعب الدراري!

أهريش جابتها مناسبة باش تفكرنا بالخدمة اللي دارتها فمسرحيات قديمة مع رفيق بوبكر ومهدي تيكيتو، واللي كانت حتى هي دارت جولات ناجحة فالداخل والخارج. بالنسبة ليها، المسرح هو الحب الأول وهو البلاصة اللي بدات منها كلشي فمسارها الفني.

وما نساتش تهضر على تجربتها الطويلة فإدارة مؤسسة مسرح المنصور، اللي دامت أكثر من 17 عام. فهاد المدة، كانت كدير بزاف ديال المهام الفنية والثقافية: من تنظيم التظاهرات والإشراف على البرمجة المسرحية حتى لاحتضان الجمعيات والأنشطة الثقافية وكتفكرنا بالمناسبات الوطنية والدينية. وزادت قالت أن المسرح زاد إشعاعو فالعامين اللخرين من بعد ما تجدد وتصلح، وهذا خلا عروض فنية من كل بلاصة فالمملكة تجي عنده.

الممثلة أكدت أنها خرجات من المنصب ديالها فالمؤسسة فشهر يونيو اللي فات، وهادشي كيدخل فإطار مرحلة جديدة فالمسار المهني ديالها. ولكن أكدات أنها فخورة بالتجربة اللي راكمتها فالخدمة ديال فضاء ثقافي وفني بحال مسرح المنصور.

وبالنسبة لبشرى، المسرح ماشي غير فرجة وصافي، راه حتى مدرسة. هي خدامة على ورشات تدريب مسرحي للشباب والمراهقين، وحتى للناس الكبار اللي باغيين ينقصوا من ستريس ديال الخدمة ويستكشفوا القدرات ديالهم الفنية والجسدية والنفسية.

على ذكر التواصل مع الجمهور المغربي، أهريش كتقول بلي ماشي كولشي كيتلقى نفس العرض بنفس الطريقة، وخا يكون فمدن مختلفة. علاش؟ حيت كاين اختلاف فاللهجات والثقافات وحتى الحس الفكاهي من منطقة لمنطقة. داكشي علاش الممثل خاص يكون عندو القدرة يتفاعل مع كل جمهور، بلا ما يغير المضمون الأصلي ديال العمل، وربما يزيد كلمات محلية بحال الأمازيغية باش الناس يحسوا براسهم أكثر جزء من العرض.

هي كتشوف بلي المسرح مختلف تماما على التلفزة والسينما، وكتعتبر الخشبة بحال "مختبر حقيقي" للممثل باش يختبر القدرات ديالو فكلشي: جسدياً، نفسياً، وحتى روحياً. هادشي هو اللي كيعطي للممثل المسرحي تجربة فريدة كتنعكس على أدائو فكاع المجالات الفنية الأخرى. يعني كيدير فورماسيون صحيحة تماك!