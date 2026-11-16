فيلم "حدوتة" ديال أحمد حلمي باقي شاد الصدارة في السينما المصرية

ترفيه

فيلم "حدوتة" مخلي حتى واحد ما يدوز قدامو في شباك التذاكر ديال نهار السبت اللي فات. الفيلم حقق إيرادات خيالية وصلت لتسعة ملاين و تسعمية و واحد و ستين ألف و مية و ستة و ثلاثين جنيه مصري (9,961,136 جنيهاً) نهار السبت. منين بدا العرض ديالو، جمع "حدوتة" ما مجموعو أربعة و ثلاثين مليون و ثمانية و ثلاثين ألف و مية و ثلاثين جنيه مصري (34,038,130 جنيهاً).

"حدوتة" اللي هو فيلم كوميدي، عامر بالنجوم. من غير أحمد حلمي، كاينين الممثلة أمينة خليل، الممثل ماجد المصري، الممثلة رحمة أحمد، الممثل محمد عبد العظيم والممثل عمر شريف. وزيد عليها إطلالة شرفية للممثل محمد ممدوح. الإخراج لمازن أشرف، والسيناريو لأحمد عبد الرحمن.

من ورا "حدوتة" في التصنيف، جا فيلم "ولا كان عالبال" للممثل نور النبوي والممثلة ياسمينا، اللي جاب سبعمية و تسعة و تسعين ألف و خمسمية و تسعة عشر جنيه مصري (799,519 جنيهاً) نهار السبت. الإيرادات الإجمالية ديالو منذ العرض فاقت سبعة و ثلاثين مليون و خمسمية و خمسة عشر ألف و ستمية و إحدى عشر جنيه مصري (37,515,611 جنيهاً).

المركز الثالث كان من نصيب "مطلوب عائلياً" اللي كيمثل فيه الممثل كريم عبد العزيز، الممثلة ياسمين صبري والممثل مصطفى خاطر. الفيلم حقق خمسمية و ثلاثين ألف و ميتين و سبعة و عشرين جنيه مصري (530,227 جنيهاً) نهار السبت، ووصل مجموع إيراداته لواحد و سبعين مليون و ثمانمية و واحد و سبعين ألف و ستمية و سبعة عشر جنيه مصري (71,871,617 جنيهاً).

فيلم "نصيب" بطولة الممثلة ياسمين صبري، الممثل معتصم النهار، الممثلة رحمة أحمد والممثل خالد سرحان، مازال شاد بلاصتو في اللائحة، وحقق تسعة و أربعين ألف و خمسمية و خمسة و عشرين جنيه مصري (49,525 جنيهاً) نهار السبت. الإجمالي ديالو وصل لأربعة ملاين و ثلاثمية و تسعة و سبعين ألف و ستمية و ثلاثة و أربعين جنيه مصري (4,379,643 جنيهاً).

وفي الأخير، في المركز الخامس، كاين فيلم "محمود الثاني" ديال الممثل أحمد غزي وكزبرة اللي جمع ثمانية عشر ألف و ميتين و تسعين جنيه مصري (18,290 جنيهاً) نهار السبت. و الإجمالي ديالو منين خرج وصل لتسعة و تسعين مليون و أربعمية و إحدى عشر ألف و ثمانمية و تسعة و أربعين جنيه مصري (94,411,849 جنيهاً).

واش هاد المنافسة غادي تبقى سخونة هكا، ولا غنشوفو شي مفاجآت جديدة في الأيام الجاية؟