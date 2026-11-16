نجوم كبار فالريد كاربت ديال القاهرة: فيلم "بنتك" كيجمع السينما الأجيال!

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احتفلت المخرجة الشابة سارة الشاذلي بعرض فيلمها الوثائقي "بنتك" في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ضمن مسابقة آفاق السينما العربية. الريد كاربت كانت عامرة بالنجوم الكبار اللي جاو يساندوها، شفنا وجوه معروفة بزاف بحال النجم الكبير حسين فهمي، والفنانة المحبوبة يسرا، وإلهام شاهين، وليلى علوي. هاد النجوم كلهم حرصوا على الحضور باش يشوفو الفيلم ويهنيو صناعو . حتى السفير الفرنسي بمصر، إيريك شوفالييه ومراتو، جاو كيساندو هاد العمل السينمائي الجديد.

فيلم "بنتك" ماشي غير فيلم عادي، هو حكاية شخصية وعميقة ديال المخرجة سارة الشاذلي. القصة كتدور على حياتها هي اللي تزادت في القاهرة وسط عائلة كلها فنانين ديال السينما. كتعاود سارة كيفاش كبرات بين أم اللي هي المخرجة ماريان خوري (بنت أخت المخرج الأسطوري يوسف شاهين) كانت غارقة في خدمتها السينمائية، ومربيات هما اللي عطاوها الحنان والاهتمام. الفيلم كيطرح بزاف ديال الأسئلة على شعورها بالغياب في طفولتها، وكتناقش علاقتها بوالدتها، والاختيارات اللي دارتها الأم في حياتها والثمن اللي خلصاتو باش تعيش حرة وتكرس حياتها كاملة للسينما. هادشي كيزيد يتعمق خصوصًا مع استعداد سارة براسها لدخول تجربة الأمومة، وداكشي كيدخلنا فواحد التأمل حول العلاقة بين الفن والعائلة.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، اللي راه كيتعتبر من أقدم وأعرق المهرجانات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا، وواخد تصنيف "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF)، في دورتو الـ47 راه كيعرف مشاركة قوية وكبيرة بزاف من أسماء سينمائية عالمية ومحلية في لجان التحكيم. لينا حنا كمغاربة، كنفرحو بزاف بوجود المخرج المغربي الفرنسي الكبير نبيل عيوش على رأس لجنة التحكيم الدولية، ومعاه أسماء لامعة بحال الممثلة المصرية غادة عادل. واش نتوما كتظنو أن هاد النوع ديال الأفلام الشخصية هو اللي غيعطي نفس جديد للسينما؟ ولا غنبقاو غير مع أفلام الحركة والكوميديا؟