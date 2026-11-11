سميرة سعيد بدلة وشعر قصير: ألبومها الجديد “ماذا ولو” جا في الطريق!

ترفيه

سميرة سعيد، الديفا ديالنا، طلعات لينا بالبرومو التشويقي الأول ديال ألبومها الجديد اللي سماتو “ماذا ولو”. سميرة حطات البرومو على حساباتها الرسمية وحتى فلاشين ديالها على يوتيوب، وهادشي كيشعل الحماس عند الفانز باش يسمعو شنو وجدات ليهم.

الألبوم غادي يخرج على جوج ديال الأجزاء. الجزء الأول فيه ثماني أغنيات وغادي يتلاح هاد السيمانة. باينة سميرة باغا تخلي الجمهور متشوق وماتعطيش كلشي دقة وحدة. وهذا قرار ذكي، هكا كيبقا الفضول خدام!

ولكن اللي لفت الانتباه بزاف ماشي غير الألبوم، هي “اللوك” الجديد ديال سميرة سعيد! بانتا لينا بإطلالة عصرية وجريئة كتعكس القوة والأناقة الحادة. دارت قصة شعر “كاري” قصيرة ولونها أشقر بلاتيني فاتح مع جذور كحلة، بحال شي فنانة عالمية عاد جايا. وحتى “البدلة” الكحلة الرسمية اللي لابسة بأكتاف باينة، مع “توب” كحل وفيه “كول” عالي، عطاوها واحد الهيبة ماشي عادية. والمكياج دافئ اللي كيبين عينيها وشفايفها بلون غامق، وزادت عليها قرط “إكسسوار” عصري فيه شكل هندسي حاد. بصراحة، سميرة عرفات كيفاش تضرب الضربة وتحط “ستاندارد” جديد فالأناقة، اللوك خطير وكيقول بلي الديفا باقي فيها الجمال والقوة.

الألبوم ماشي غير أغاني، لا! كل أغنية غادي تكون عندها “كليب” مصور خاص بيها، يعني “فيديو ألبوم” بمعنى الكلمة، وهادشي كيزيد من المتعة البصرية اللي كتقدمها لينا. البرومو التشويقي خدم عليه المخرج نضال هاني. الألبوم فيه مشاركة شعراء وملحنين وموزعين، منهم من الشعراء والملحنين والموزعين، نادر عبد الله، بهاء الدين محمد، شادي نور، بلال سرور، محمد قايّات. ومن الملحنين عمرو مصطفى، محمود العسيلي، بلال سرور، هاني يعقوب وأحمد طناني. والتوزيع تكلف بيه هاني يعقوب، أمير هداية، هاني ربيع وأحمد أمين. حتى فالجودة الصوتية، أمير محروس، محمد صقر، خالد سند، ومفدي مجدي تكلفو بالـ”ميكس”، وأمير محروس هو اللي دار الإشراف على الـ”ماستر” النهائي.

باين الألبوم غادي يكون قنبلة، و”ماذا ولو” هو مجرد البداية. واش نتوما مستعدين لهاد المفاجأة الفنية من الديفا؟