مهرجان مراكش للفيلم: تكريمات عالمية ومغربية تستاهل!

ترفيه

مراكش، المدينة اللي كاتجمع الأصالة والمعاصرة، كتستعد تستضيف الدورة 23 للمهرجان الدولي للفيلم، من 20 حتى لـ 28 نونبر. وهاد العام، باين المهرجان عازم باش يكرم الفن والفنانين ديال بصح، من المغرب وحتى لهوليوود. راه ماشي كل نهار كيتجمعو عندنا أيقونات بحال يونس ميكري، وجيف غولدبلوم، وجون تورتورو باش يتكرمو مرة وحدة. بصراحة، هاد التكريمات كادير لينا الخاطر وكتخلينا نحسو بقيمة الفن اللي كيقدموه لينا هاد العمالقة.

أيقونة مغربية تتربع على عرش التكريمات

نبدأو بفخر المغاربة، الفنان الشامل يونس ميكري. هاد الراجل بدا مسيرتو الفنية كصوت ذهبي وملحن مبدع قبل ما يدخل لعالم التمثيل ويثبت راسو كوحش ديال الكاميرا. من وجدة، وتحديدا من 1951، ميكري دار اسم ليه فالموسيقى بأغاني خالدة بحال 'ليلي طويل' اللي خرجها عام 1972 وربح عليها 'الأسطوانة الذهبية'. واشمن فن يا ناس! موراها، ميكري مابقاش غي مغني، بل ولا ملحن موسيقى تصويرية لأفلام بزاف، قبل ما يورينا موهبتو الخارقة فالتمثيل فآخر الثمانينات. راه شفنا إبداعو فـ 'علي، ربيعة والآخرون...' مع أحمد بولان، وشفناه تاهو فـ 'ملائكة الشيطان' و'عودة الابن' لنفس المخرج. عاد زيد عليها 'السمفونية المغربية' ديال كمال كمال، و'جوق العميين' لمحمد مفتكر، و'حد الدنيا' و'قصة حب' لحكيم نوري، و'حجاب الحب' لعزيز السالمي، و'جارات أبي موسى' لعبد الرحمان التازي، و' الدار البيضاء يا الدار البيضاء' لفريدة بنليزيد. زعما سيرة ذاتية عامرة بالإبداع ومدرسة فحد ذاتها.

نجوم هوليوود يزينون سماء مراكش

والمهرجان غيكرم كذلك جوج ديال العمالقة اللي بصموا السينما الأمريكية ببصمتهم الخاصة: جيف غولدبلوم وجون تورتورو. جيف غولدبلوم، هاد الممثل اللي المسيرة ديالو فيها ما يقارب ستة عقود ديال الخدمة والإبداع، من سينما وتلفزيون ومسرح. راه ماشي أي واحد يقدر يحافظ على بريقو هاد المدة كاملة! أفلامو، من 'فندق بودابست الكبير' حتى لـ 'الحديقة الجوراسية' و'ثور: راغناروك'، كل وحدة أحسن من الأخرى. عاد زيد عليها الترشيحات ديالو لجائزة الإيمي على 'ويل وغريس' وعن برنامجه الوثائقي 'العالم وفقا جيف غولدبلوم' لـ ناشيونال جيوغرافيك وديزني+. وراه حتى الأوسكار ترشح ليها على الإخراج ديالو لفيلم قصير سميتو 'مفاجآت صغيرة'. زعما كاريزما وهيبة لا يعلى عليها!

أما جون تورتورو، هاد الممثل اللي كيقولو عليه من أكثر الممثلين إبداعا فالسينما الأمريكية المعاصرة، مسيرتو الفنية كترجع لربعين عام اللور. راجل عندو واحد الموهبة خرافية فالتقمص، شي حاجة لي خلاتو يربح جائزة إيمي. راه دوز على أدوار وشخصيات معقدة ومختلفة، بحال الدور الرئيسي ديالو فـ 'آخر نشال على قيد الحياة في نيويورك'، اللي كتبو وأخرجو نواه سيغان. ولا الأدوار ديالو مع الأسطورة سبايك لي فـ 'افعل الشيء الصحيح' و'حمى الغابة'. ومانساوش فوزو بجائزة أفضل ممثل فمهرجان كان عام 1991 على فيلم 'بارتون فينك' ديال الأخوين كوين. وشكون اللي ينسا شخصية خيسوس كوينتانا الأيقونية فـ 'ليباوسكي الكبير' اللي عاود ليها فـ 2020 ففيلم 'جولات خيسوس'؟ زعما هاد الراجل كل دور كيديرو كينسيك فاللي قبلو! من أفلامو عاوتاني 'لون المال' لمارتن سكورسيزي، و'كويز شو' لروبرت ريدفورد اللي ترشح عليه لجوائز الغولدن غلوب ونقابة ممثلي الشاشة. عاد زيد عليهم ظهورو مع آدم ساندلر فـ 'السيد ديدز' و'إدارة الغضب' و'لا تعبث مع زوهان'. ومانساوش الدور العجيب ديالو كعميل سيمونز فثلاثة من أفلام 'المتحولون' ديال مايكل باي. وراه ماشي غير ممثل وصافي، تاهو مخرج ومؤلف، وربح الكاميرا الذهبية فمهرجان كان على فيلمو الأول 'ماك'. عندو بزاف ديال الأفلام اللي كتبها وأخرجها بحال 'إلوميناتا' و'الرومانسية والسجائر' و'باسيوني' و'الجيغولو المبتدئ'. واش هادشي كامل وماتكرمش؟

بصراحة، هاد الدورة ديال مهرجان مراكش للفيلم باينة غتكون تحفة فنية بامتياز. واش نتوما مستعدين لهاد الجو ديال النجومية والإبداع؟