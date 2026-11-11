باسم ياخور وصبا مبارك: الدراما التركية المعربة أخيراً جمعاتهم!

ترفيه

ها هوما باسم ياخور وصبا مبارك كيتلاقاو في مسلسل جديد سميتو “الرحمة”، وهاد العمل كيشكّل أول تجربة ليهم بجوج في عالم الدراما التركية المعربة. الخبر نزل بحماس كبير، خصوصاً أن باسم ياخور كان ديما كيرفض العروض لي كتجيه فهاد النوع ديال الأعمال!

باسم ياخور، لي وصف المسلسل بأنه عمل اجتماعي مصاوب بعناية وكيستند لقصة فيها أحداث جادة ماشي كوميدية، حلّ على راسو باب جديد في مسيرتو الفنية. هو براسو قال فواحد الحديث ليه، أنو فاش كان كيرفض قبل، يا أما مالقاش راسو في المشروع، يا إما ظروفو ماكانتش كتسمح حيت هاد النوع ديال الخدمة كيبغي الإقامة لمدة طويلة بزاف.

لكن هاد المرة، باسم ياخور بان لينا أنو مقتنع بقرارو، وقال بلي لي خلاه يبدل رأيو هو أن المشروع ضخم وكبير بزاف، وأنو مختار وجودو فيه ومقتنع بيه حيت عجبتو المادة وعجبو العمل.

من جهتها، صبا مبارك حتا هي داخلة لهاد العالم لأول مرة من خلال “الرحمة”. وقالت على المشاعر ديالها تجاه التجربة أنها خليط ديال الحماس والخوف، وقالت إنها متحمسة وخايفة ومتحمسة جداً.

على حساب صبا، واخا هاد النوع ديال المسلسلات التركية المعربة كاين شحال هادي، هي كتحس أن الوقت ديال هاد التجربة وصل. وحتى هي كانت جاها أكثر من عرض من قبل، ولكن كتحس أن الله كيختار الوقت المناسب. عجبها المشروع بزاف، وزايدون الكوستارز ديالها، لي هوما قيس الشيخ نجيب وباسم ياخور، عزيزين عليها بزاف ومشتاقة للدراما السورية.

وهاد المسلسل ماشي غير غيكرم صبا مبارك بأنها غتخوض تجربة الدراما التركية المعربة، ولكن حتا غيجمعها من جديد مع قيس الشيخ نجيب من بعد 12 عام على آخر عمل جمعهم لي هو مسلسل “زين”. وزايدون، صبا كانت كشفت فواحد اللقاء أنها غتهضر باللهجة السورية في المسلسل، وهادشي غيزيد بُعد آخر لهاد التجربة لي كتجمعها مع أسماء كتحب تخدم معاهم وكتشتاق لأجواءهم الفنية. واش هادشي كافي باش يكسر سجل باسم ياخور ديال الرفض ويخلي صبا تخرج من منطقة الراحة ديالها؟