أحمد فلوكس كيهضر بالعلالي: النجاح ديال الزملاء مكسب للفن، والمسؤولية كبيرة!

ترفيه

أحمد فلوكس، الفنان المصري، كان له مداخلة مع برنامج «تفاصيل» مع الإعلامية نهال طايل على قناة صدى البلد2. السيد أكد أن النجاح ديال أي فنان، كيف ما كان المستوى ديالو، في الوسط الفني كيعود بالنفع على الصناعة كاملة ماشي غير على الشخص بوحدو. وهذا ماشي غير كلام ديال فيلسوف جالس فقهوة، حيت الجيل ديالو، كيف كيقول فلوكس، عندو مسؤولية كبيرة على كتافو باش يدفع بالقطاع الفني المصري القدام ويحافظ على المستقبل ديالو .

فلوكس، وهو كيهضر فالتلفزة، بين أن العلاقة ديالو مع زملاءه كتبقا محترمة. قالك مابغاش يتعمق فالمواضيع لي تارت حول الفنان محمد رمضان احتراماً ليه، ولكن في نفس الوقت، بين بلي كيتمنى النجاح لمحمد رمضان، وحتى لأحمد العوضي وعمرو سعد وباقي الفنانين لي معاه فالسوق. وزاد وضح علاش هاد الأماني ديال النجاح مهمة ماشي غير ليهم كأفراد: «محمد زميلي ونجم ممثل شاطر، وكل اللي يهمني إن محمد ينجح، وكل زمايلي ينجحوا؛ لأن كل ما زمايلي هتنجح هتزيد قماشة الصناعة». وهاد الهضرة كتبين أن فلوكس عندو نظرة مستقبلية للفن ككل.

ولأنه كيشوف جيلو هو الرائد لي خاصو يشد القيادة، فلوكس كيعتبر راسهم هما لي خاصهم يقودوا السفينة ديال الفن المصري لي كتبان مرة فالبحر ومرة فالبر. «إحنا رواد الصناعة، وإحنا كجيل علينا مسؤولية كبيرة، لازم نعي إننا بنقود الصناعة، وأسماؤنا مؤثرة في مصر والدول التانية»، قالها فلوكس بكل حماس وثقة، بحال شي قائد كيعطي التعليمات للجنود ديالو. يعني ماشي غير كيمثلوا شي دور وصافي، بل هوما واجهة للفن المصري ومسؤوليتهم كبيرة بزاف باش يخليو بصمتهم فالعالم العربي وكثر.

وبخصوص الصداقات داخل الوسط، فلوكس كشف أن الفنان أحمد العوضي تواصل معاه بصفته صديق، وأكد أنه لم يطلب منه أي شيء خلال التواصل بينهما. ولكن الضربة القاضية لي صدمات كلشي، هي فاش قال أحمد فلوكس بلي طول 20 عام ديالو في التمثيل، ما حقق أموالا من عمله بالفن. هادي ماشي شي حاجة ساهلة باش تتقبلها.

إلا كان هاد الشي بصح، واش الفن ولا مهنة ديال التضحية والجهد بلا مقابل مادي؟ ولا كاين شي كود خاص باش تولي الفنان كيدخل الفلوس لي بصح؟ حيت حنا كنا كنحسبو الفن فلوس وشهرة وحياة الرفاهية... ولكن دابا، واش باقي لينا شي أمل فالفن من غير الحب والكلمة الزوينة؟