شيرين عبد الوهاب وكتاب بريتني سبيرز: المقارنات رجعات بقوة!

ترفيه

شيرين عبد الوهاب، المغنية المصرية المعروفة، كتواصل نشاطها الفني بعد فترة ديال الغياب. وهاد المرة، صورة جديدة هي لي جلبات الأنظار.

شيرين و"The Woman in Me"

الفنانة شيرين عبد الوهاب تشاركات مع الجمهور تصويرة جديدة ليها على حساباتها فمواقع التواصل الاجتماعي. فالتصويرة، بانت وهي شادة وتقرا مذكرات المغنية الأمريكية بريتني سبيرز، لي العنوان ديالها "The Woman in Me". هاد الظهور جا فواحد الوقت فين رجعات الهضرة بزاف على التشابه الكبير بين المسيرات الفنية والشخصية ديال هاد جوج نجمات.

شيرين مرفقات التصويرة بالأغنية الجديدة ديالها "كان عندك كام سنة"، لي الكلمات ديالها لأمير طعيمة، والألحان لمدين، والتوزيع لتوما. المتابعين ركزو بزاف على اختيارها لمذكرات بريتني بالذات، خصوصاً أن الكتاب كيهضر على تفاصيل شخصية وفنية دوزاتهم بريتني فحياتها كفنانة مشهورة. شيرين ما علناتش أن اختيارها للكتاب عندو علاقة بتجربة شخصية، ولا أنها قصدات دير مقارنة بينها وبين بريتني. داكشي علاش، التفسيرات لي دارو الجمهور بقات غير فإطار التفاعل مع الصورة.

فين كيتشابهو؟

الجمهور ربط بين الفنانتين منين شافو بزاف ديال النقط المشتركة فالمسيرة ديالهم. بجوج حققو شهرة كبيرة وهما صغارات، ومن بعد ولات حياتهم الشخصية والمشاكل لي دوزو محط أنظار الإعلام والناس. واحد الواقعة لي بزاف ديال الناس عاودو جبدوها هي قصة حلاقة الشعر، لي كانت مرتبطة بالصورة ديال كل فنانة فمراحل مختلفة من حياتها. بريتني حلقاتها فـ 2007، وشيرين بانت حليقة الراس فـ 2021 من بعد انفصالها على حسام حبيب، وهادي كانت وحدة من أكثر إطلالاتها لي دارت الجدل.

شنو كاين فكتاب بريتني؟

مذكرات بريتني سبيرز، لي سميتها "The Woman in Me"، خرجات فـ أكتوبر 2023. هاد الكتاب كيعاود الحكاية ديال بريتني من الطفولة ديالها وبداياتها فالفن، وكيفاش وصلت للشهرة العالمية. وموراها كتهضر على العلاقات العاطفية والتجارب العائلية والشخصية لي دوزات. الكتاب فيه تفاصيل على الضغوطات لي جات مع الشهرة ديالها، وعلى علاقاتها العاطفية، والمشاكل العائلية والقانونية. أهم حاجة هي التجربة ديالها مع الوصاية القانونية لي تفرضات عليها فـ 2008 وبقات لمدة تلاتاشر عام تقريباً، قبل ما المحكمة تنهيها فـ نونبر 2021. هاد المذكرات نجحات نجاح تجاري كبير منين خرجات، وفاتت المبيعات ديالها مليون نسخة فالمريكان فالسيمانة الأولى، ومن بعد ولات أكثر من تلاتة المليون نسخة.

شنو كدير شيرين دابا؟

شيرين حالياً متبعة نشاطها الفني بعد واحد الفترة ديال الغياب. فـ 2026، كانت خرجات مجموعة ديال الأغاني الجديدة، بحال "الحضن شوك" لي صدرات فـ أبريل، ومن موراها "تباعاً تباعاً" فـ مايو، وقبل ما تطلق أعمال أخرى على مدار العام. رجعات حتى للحفلات، فاش دارت حفل جماهيري فالساحل الشمالي. وهي دابا كتستعد باش دير حفل فبيروت، العاصمة اللبنانية، نهار 26 دجنبر فمسرح ملعب الكونجرس أرينا بيروت. والجهة المنظمة علنات أن التذاكر سالات فـ 24 ساعة منين تلاحو. هاد الظهور الأخير ديالها مع كتاب بريتني كيزيد واحد الجانب جديد لحضورها هاد الأيام، واخا ما كاين حتى تصريح منها كيربط بين كتاب بريتني سبيرز وشي موقف معين، أو كيشرح علاش اختارت هاد المذكرات بالذات.

واش شيرين بغات توصل لينا شي ميساج خفي بهاد الصورة؟ ولا غير كانت كتقرا كتاب عجبها؟