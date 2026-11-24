ترفيه

الممثلة نسرين الراضي كشفت فواحد الحوار من على السجادة الحمراء ديال الدورة 23 من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، بلي عندها عروض فنية من مصر، وحتى أنها سبق ليها خدمت مع مخرج مصري. ولكن قالت بلي الاستقرار فمصر ماشي ضمن اختياراتها المهنية.

نسرين وضّحات أنها ما باغاش تمثل فمصر حيت هادشي ماشي هو الهدف ديالها. هي ما باغاش تستقر فبلاد معينة باش تخدم فيها، بالعكس، كتختار المشاريع ديالها على حساب طبيعة الأدوار والشخصيات اللي كتوصلها.

وأضافت نسرين الراضي بلي وصلوها عروض فيها خاصها تنتقل لمصر وتعيش فيها، وتكمل الخدمة بالدارجة المصرية، ولكن هي ما كتشوفش راسها مضطرة تخوض هاد التجربة. وقالت بلي ما عندهاش الوقت باش تضيعو، وأنها استثمرات سنين من حياتها فالمغرب باش تطور راسها ومسارها الفني، واليوم ولات ممثلة مستعدة تخدم فدول مختلفة من العالم.

وشدّات الراضي على أن الانفتاح ديالها على التجارب السينمائية خارج المغرب ما كيعنيش بالضرورة أنها غادي تنتقل باش تستقر فبلاد أخرى. كتشوف بلي المسار المهني اللي بناتو فالمغرب كيعطيها الفرصة باش تخوض تجارب دولية بلا ما تحتاج تبدا من جديد فبلاصة أخرى.

من جهة أخرى، عبرات نسرين على الفخر ديالها بالمشاركة فالمهرجان الدولي للفيلم بمراكش، اللي كتحرص تحضرو من سنين، وكعتبروه من أهم المهرجانات السينمائية فالعالم العربي. كتحس بسعادة خاصة ملي كتكون حاضرة فهاد الموعد السينمائي فالبلاد ديالها، وهاد المشاركة عندها أهمية خاصة هاد العام حيت عندها ثلاثة أفلام فبرمجة الدورة الحالية.

الأفلام اللي مشاركة بيها الراضي فالدورة هي "أمواج الصمت" للمخرج فرزاد صمصامي، اللي ينافس فالمسابقة الرسمية، و"توت الأرض" للمخرجة ليلى المراكشي، اللي مدرج ضمن العروض الاحتفالية، وزايد عليهم "ورود مراكش" للمخرجة جينيفرا إلكان، المبرمج فقسم آفاق.

وبالنسبة لفيلم "أمواج الصمت" والمنافسة ديالو فالمسابقة الرسمية، نسرين قالت بلي ما كتحطش توقعات مسبقة للجوائز، كتفضل تركز على عرض العمل وتشارك مع الجمهور، حيت لقا المشاهدين بالأفلام ديالها هو أهم حاجة فالمهرجانات السينمائية.

وذكرات نسرين مشاركتها الأخيرة فمهرجان القاهرة السينمائي، اللي حضرتو للمرة الرابعة، وعندها علاقات صداقة مع بزاف ديال الناس فالمجال السينمائي تماك، وكتعجبها الأجواء ديال العروض، خصوصا التفاعل ديال الجمهور المصري مع الأعمال المغربية اللي كيلقاها استقبال سخون وكيحرص يتفرج فيها. وبالنسبة لتزامن حضورها فالقاهرة مع تكريم المخرج المغربي نبيل عيوش، عبرات الراضي على السعادة ديالها، وقالت بلي كتقدر التجربة السينمائية ديالو بزاف وكيستاهل هاد الاحتفاء على حساب مسارو الفني. بصراحة، نسرين عندها الحق، علاش تضيّع وقتها فالبداية من الصفر وهي أصلا داهزة؟