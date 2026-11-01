بوسي و"فلتر" ديالها: الأغنية لي غولفات لينا السوشل ميديا والجديد جاي!

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"فلتر" ديال بوسي ماشي غير أغنية وصافي، الفنانة المصرية بوسي ماقدراتش تخبي الفرحة ديالها الكبيرة بهذا النجاح الكاسح لي حققات أغنيتها الجديدة. الجمهور تفاعل معاها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقدم فيديوهات على أنغام الأغنية.

بوسي، فواحد اللقاء خاص، قالت بلي هاد التفاعل لي شافتو من الجمهور هو لي كيعطيها قوة ودَفعة كبيرة باش تقدم المزيد من الأعمال لي كتعجب جمهورها.

وماشي غير الغناء لي شاغل بال بوسي، عبرات على سعادتها بمشاركتها ففيلم "مطلوبة عائليًا"، لي كيجمعها مع نجم الكوميديا عبد العزيز وفريق العمل، وعبرات على اعتزازها بهاد التجربة الفنية.

وكشفات بوسي بلي كتوجد فالفترة المقبلة لطرح ألبومها الغنائي الجديد، لي مقرر يضم ما بين 8 و10 أغنيات. وقالت بلي الألبوم غادي يكون متنوع من حيث الألوان الموسيقية والمواضيع، وفيه شي أغاني رومانسية.

وعن تكريمها فمهرجان "The Best"، عبرات عن سعادتها بهاد التكريم، وأهدات التكريم لولدها، معبرة عن محبتها وامتنانها ليه، وقالت: "ربنا يخليهولي سندي وحبيبي".