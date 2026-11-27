ترفيه

شيماء سيف وصلت للبنان نهاية الأسبوع اللي فات، وبدات نهار الاثنين تصوير المشاهد ديالها في مسلسل "عنتر دوت كوم". هاد العمل هو تجربة جديدة ليها في الدراما اللبنانية، وغادي تكون حاضرة فيه بجانب مجموعة من نجوم الدراما من لبنان وسوريا.

المسلسل من إنتاج Eagle Films والمنتج جمال سنان، ومخطط ليه باش يتعرض في موسم رمضان 2027. القصة ديال "عنتر دوت كوم" كتدور حول حكايات من قلب الشارع، وكتجمع بين الكوميديا والرومانسية والإثارة، باش تعالج مواضيع اجتماعية بطريقة طريفة.

العمل كيجمع من جديد النجم معتصم النهار مع شركة Eagle Films للسنة الثانية على التوالي، مورا النجاح اللي حققوه في مسلسل "لوبي الغرام" في رمضان اللي فات. ومعتصم غادي يشارك في البطولة جيسي عبدو وستيفاني عطالله.

قائمة الممثلين في هاد التوليفة الفنية طويلة، كاين فيها كارول عبود، سعيد سرحان، أحمد الزين، نهلة داوود، مابيل طوق، ترايسي يونس، رندا سيقلي، غسان عطالله، بلال حموي، وجوزيف جبيلي، بالإضافة لشيماء سيف.

من ناحية الإخراج والكتابة، المسلسل من توقيع جيمي بو عيد في السيناريو والحوار، بينما جو بو عيد هو اللي غادي يتكلف بالإخراج، وبإشراف درامي من عروة العربي.

صراحة، شيماء سيف كتتميز بحضورها الكوميدي وخفة ظلها، وانضمامها للعمل إضافة لافتة للمسلسل. واش بان ليكم هاد الكاستينغ متناسق؟