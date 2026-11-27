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رباب ممتاز غادية تخوض تجربة درامية جديدة في مسلسل "النداهة"، اللي كيدور في أجواء ديال الإثارة والرعب. رباب اعتبرات هاد الدور خطوة مهمة ومتميزة في المشوار الفني ديالها، حيت غادية تقدم شخصية رئيسية في المسلسل.

الشخصية اللي غادية تلعبها رباب هي امرأة صعيدية، وغادية تظهر بلا مكياج، تماماً بحال كيفاش بانت في مسلسل "عين سحرية" اللي تعرض في رمضان اللي فات. في "النداهة"، غادية تلعب دور "حورية"، وهي زوجة الفنان محمد عبد العظيم، وفي نفس الوقت هي "ضرة" الفنانة سما إبراهيم.

المسلسل غادي يتعرض ضمن موسم "الأوف سيزون" على قناة MBC مصر. وبالنسبة لطاقم العمل، المسلسل من بطولة أحمد حاتم وآية سماحة، ويشارك معاهم محمود عبد المغني، سما إبراهيم، محمد عبد العظيم، انتصار، أحمد فهيم، ناهد السباعي، فدوى عابد، وفتوح أحمد.

من ناحية الإنتاج، المسلسل من إنتاج صادق الصباح، وتأليف سماح الحريري. أما الإخراج فتكلف بيه أحمد يحيى، مع إشراف عام على الإخراج من طرف أحمد سمير فرج.