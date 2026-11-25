ترفيه

كانت الفنانة يسرا حاضرة بقوة في حفل ختام الدورة 47 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وكيف العادة، خطفت الأضواء على السجادة الحمراء بدار الأوبرا المصرية بإطلالة كانت غاية في الأناقة والرقة. اختارت النجمة المصرية فستان باللون البنفسجي الفاتح، اللي زادها لمسة ديال التميز والجاذبية وسط باقي النجوم.

الفستان، اللي كان طويل ومكشوف الكتفين، مصنوع من الشيفون الحريري الفاخر. كان مزين من الصدر بورود ثلاثية الأبعاد رقيقة، ومطرز بالخرز اللي عطى للقطعة لمعان وجمالية خاصة. كان تصميم باين عليه الرقي والفخامة من أول نظرة، ولكن يسرا كان عندها رأيها فيه.

وهنا فين جات المفاجأة: يسرا قررات دير بعض التعديلات على الفستان. التصميم الأصلي ديال المصمم رامي العلي كان فيه فتحة جانبية، ولكن يسرا فضلت تسدها تماماً. ومشي غير هادشي، حتى الورود اللي كانت في التصميم الأصلي محطوطة على الكتف، حيداتهم يسرا وخلات الفستان مكشوف الكتفين باش تعطي إطلالة مختلفة. واش هاد التعديلات زادت من جمالية الفستان ولا نقصات منو؟ هاد السؤال كيبقى مطروح، وكل واحد وذوقه الخاص فالموضة، ولكن الأكيد هو أن الفنانة بغات تحط البصمة ديالها!

هاد الفستان، بتصميم المصمم رامي العلي، ماكانش رخيص أبداً. سومته وصلت لـ 243 ألف جنيه مصري! مبلغ كبير بزاف اللي يخلي الواحد يفكر شحال من حاجة أخرى تقدر دير بيه، خصوصاً الموضة والفخامة عندهم ثمن، وهاد الثمن باين عليه غالي!

من جهة أخرى، النجمة يسرا كانت مشغولة مؤخراً بتصوير مسلسل "قلب شمس" اللي هي من أبطاله. وقبل منو، كانت آخر أعمالها فيلم "الست لما" اللي جمعها بنخبة من نجوم الفن.

واش بان ليكم أن التعديلات اللي دارت يسرا على فستان رامي العلي كانت فمحلها؟ ولا كان من الأفضل تخلي التصميم الأصلي كيف ما هو؟ شاركونا آراءكم!