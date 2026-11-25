ترفيه

ألبوم "عوضني" ديال حودة هو حديث الساعة! منين نزل، الجمهور بدا كيهضر عليه بزاف وكيشيد بيه. الصراحة، حودة فاجأ كاع المتتبعين ديالو بتجربة غنائية مختلفة تماما على لي موالفين منو.

شحال هادي، كنا كنعرفو حودة غير بالأغاني ديال الفرحة والنشاط لي كتردح، ولكن فـ"عوضني" بدّل الإتجاه. هاد المرة، جاب لينا مجموعة ديال الأغاني لي فيهم بزاف ديال المشاعر والدراما والرومانسية. هادي خطوة باينة كيبغي بيها يبين جوانب أخرى من الموهبة ديالو ويقدم ألوان موسيقية جديدة لي تخلينا نشوفوه بصورة مختلفة.

الألبوم الجديد هذا راه محطة مهمة فالمسيرة ديال حودة الفنية، خصوصا من بعد النجاحات لي حققها مؤخرا. نتفكروا الدويتو ديالو مع النجم حكيم فـ"يا حبيبنا" لي لفت الأنظار لتجربته الفنية.

"عوضني" فيه خمسة ديال الأغاني متنوعة، وخدم حودة معاهم مع نخبة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين من مصر والعالم العربي. حودة كان باغي يدير خلطة غنائية كتجمع بين الكلمات المعبرة، والألحان المتنوعة، والتوزيعات الموسيقية لي حديثة، باش كل أغنية يكون عندها الطابع ديالها الخاص والفريد.

بان لينا حودة قرر يدخل مغامرة فنية مختلفة فالفورمة الجديدة. بعد بزاف على الرهان على الإيقاعات المبهجة لي تعود عليها الجمهور ديالو، ومشى نيشان للمواضيع العميقة لي عندها علاقة بالمشاعر الإنسانية. هادشي باين بوضوح فالأغاني لي اختارها وفي التفاصيل الموسيقية ديالها.

نشوفو تفاصيل الأغاني لي فالألبوم: أغاني الألبوم الخمس هي: اللي سابو، وبتقي شرك، وعوضني، وماكنش يومك، وواحشاك أيامي. وكل واحدة فيهم خدمو عليها شعراء وملحنون وموزعون مختلفون، منهم إبراهيم محمد ومحمود كلازا ومحمد يحيى ومصطفى ناصر، وشاركو فالعزف مصطفى أصلان ومحمد فوزي وزياد ياسر وغيرهم.

هاد الألبوم "عوضني" كيبين بلي حودة ناوي يوسع المجال الفني ديالو ومايبقاش غير فالأغاني ديال النشاط والبهجة. اختار يهضر مع الجمهور ديالو من جهة أخرى فيها المشاعر والرومانسية والدراما، ومتاكي على تعاونات موسيقية متنوعة ومع أسماء كبيرة فصناعة الأغنية. واش هاد التغيير غادي يعجب الجمهور ديالو القديم والجديد؟ حنا لي غادي نشوفو كيفاش غادي يكون التفاعل معاه.