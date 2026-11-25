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شكون كان كيتوقع هاد المفاجأة السارة؟ الممثل المغربي جلال قريوا خرج بخبر كبير لجمهورو، لي هو زواجو! صافي، لي بغا يتهنا من صداع العزوبية ويستقر، خاصو يدخل لقفص الحب... والممثل ديالنا دارها بصح. أعلن جلال بلي دابا غيدخل لمرحلة جديدة في حياتو الشخصية، بعيدة على أضواء الشهرة ولي كاميرا، وهاد الشي كان في تدوينة نشرها على حساباتو على مواقع التواصل الاجتماعي. اختار يشارك فرحة عمرو بكلمات كلها صدق ومحبة، ودعا ربي يكمل عليه بالخير والبركة في هاد الخطوة الجديدة.

وكتب قريوا في تدوينته كلام دخل للقلب: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبفضله تكتمل الأفراح. أعلن بكل حب وامتنان زواجي، سائلا الله عز وجل أن يبارك لنا ويبارك علينا، وأن يجمع بيننا في خير ومودة ورحمة، وأن يجعل حياتنا مليئة بالسكينة والبركة". وسالا رسالتو بالدعاء يكون هاد الزواج مبارك وربي يرزقو هو وزوجتو السعادة والذرية الصالحة. شكون قال بلي الرومانسية ماتت؟ جلال قريوا جا يرجع ليها الروح بأقوى طريقة!

جلال قريوا، لي عرفناه بأدواره المتنوعة واللي كيدخل القلب، ماشي جديد على الساحة الفنية المغربية. بالعكس، عندو مسيرة فنية لافتة وتجربة مهمة في عالم التمثيل. بداها ملي كان صغير بزاف في مسرح الطفل، وهاد الشي وراه كيفاش الحب ديالو للفن كان من البداية. من بعد، ما وقفش غير على الموهبة الخام، بل طورها بتكوين متخصص في المسرح العربي بمعهد مرس السلطان فالدارالبيضاء، وهاد المرحلة كانت حاسمة في صقل موهبتو وتأهيلو للتجارب الاحترافية الكبرى.

كانت مشاركتو فبرنامج "مداولة" من أولى تجاربو قدام الكاميرا. ومن أبرز أدواره التلفزيونية شخصية "بسبوسة" في مسلسل "السر القديم". هاد الدور، لي كان مميز بزااف، فتح ليه آفاق جديدة وكبيرة في المشهد الدرامي المغربي. ومن غير "بسبوسة"، جلال كان عندو بصمة قوية في عدة أعمال أخرى بحال "يد الحنة"، "عايشة"، "12 ساعة"، و"محبوبي" في التلفزة. وحتى السينما كان ليه فيها نصيب بأفلام بحال "بين الأمواج" و"لعبة الخيانة". ديما كان كيسعى ينوع في أدواره باش يبين جميع الجوانب ديال الموهبة ديالو ويطور المسار التمثيلي ديالو.

دابا، وفهاد اللحظة لي فيها جلال كيجمع بين طموحو باش يبقى ديما متألق في الساحة الفنية وفرحتو الكبيرة بالبداية ديال مرحلة جديدة في حياتو الخاصة، كيتلقى تهاني زملائو وجمهورو ومحبيه، لي كيتمناو ليه حياة زوجية سعيدة ومستقرة، وبطبيعة الحال، المزيد من النجاحات والتوفيق في مسارو الفني. بصراحة، واش كنبانو ليكوم غيبقا يفرق الأدوار بين الحياة الزوجية والتمثيل بنفس السهولة؟ يلا نشوفو واش "بسبوسة" ديال بصح غتبدللو حياة الرومانسية هادي!