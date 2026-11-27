ترفيه

نبيلة عبيد خرجات في لقاء إذاعي باش تنهي كاع التكهنات والشائعات اللي بقات مرافقة علاقتها بنادية الجندي، وخصوصاً دوك الهضاري اللي كيربطو الأزمة بالغيرة والمنافسة الفنية. النجمة المصرية وضحت بلي السبب الحقيقي وراء توتر العلاقة لسنوات طويلة كان هو تدخل أشخاص من برا، اللي لعبوا دور أساسي في إشعال الأزمة عن طريق نقل معلومات وهضاري غير صحيحة بين الطرفين، وهذا هو اللي خلى سوء الفهم يتراكم ويستمر هاد الصداع قرابة 20 عام.

نبيلة أكدات بلي هاد الشخص اللي كان كينقل الهضاري، واللي توفي من بعد، كان مقرب بزاف من نادية الجندي، وبلي داكشي اللي كان كيقول هو اللي خلى كل وحدة فيهم تاخد انطباعات خاطئة على الأخرى. وباش نكونو واضحين، الخلاف ما جاش من مواجهة مباشرة أو أزمة باينة بدات بيناتهم، ولكن كان كيتزاد تدريجياً بفعل التدخلات الخارجية اللي غذّات سوء الفهم، وردات العلاقة مختلفة على داكشي اللي كان ممكن تكون عليه.

وبالنسبة لفيلم "خمسة باب" اللي تخرج عام 1983، واللي بزاف كيقولو بلي كان من أبرز الملفات اللي زادت شعلات الخلاف، نبيلة عبيد نفت هادشي. ومع ذلك، اعترفت بلي هاد الاعتقاد في حد ذاته أثّر في علاقتها بنادية الجندي وبقى هاد التأثير لسنوات طويلة. الأمور بدات تزيان ملي ظهر عادل إمام في لقاء تلفزيوني مع هالة سرحان، ووضح بلي رفع الفيلم من دور العرض كان بموجب حكم قضائي.

هاد التصريح ديال عادل إمام كان بالنسبة لنبيلة عبيد لحظة إنصاف انتظرتها بزاف، حيت كشف حقيقة كانت غايبة وأزاح عليها واحد المسؤولية بقات مرتبطة باسمها سنين. نبيلة عبرات على الارتياح ديالها حيت الحقيقة ظهرات أخيراً، وأشارت بلي كان خاص هادشي يتكشف من شحال هادي باش الجمهور والمشاهدين يعرفو الحقيقة، وزادت بلي كل حاجة عندها وقتها، وظهور الحقيقة في هاد الوقت كان بإرادة الله، رغم التعب اللي عاشتو طوال سنوات الأزمة.

وخا هاد الصداع كامل، كانت محاولات باش المياه ترجع لمجاريها. في افتتاح الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما عام 2022، وقع مشهد لافت ملي تلاقاو نبيلة ونادية وتبادلوا الأحضان والقبلات قدام الكاميرات، وهي اللحظة اللي خلات الجمهور يرجع يهضر على إمكانية انتهاء هاد الخلاف القديم.