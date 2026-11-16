أحمد والي دخل على الخط مع أحمد داود في "ونس" لرمضان 2027.. وها شنو كاين!

ترفيه

صافي بصح، التصوير ديال مسلسل "ونس" بدا، والفنان أحمد والي دخل على الخط باش يصور المشاهد ديالو. المسلسل لي فيه النجم أحمد داود، غادي يكون حاضر بقوة فرمضان 2027.

العمل هذا ماشي أي مسلسل، كيجي فإطار اجتماعي فيه التشويق، والأحداث ديالو كدور فالعالم ديال المحاماة والقضايا لي كتجبد الصداع. أحمد داود غادي يلعب دور محامي دكي بزااف، وكيعرف كيفاش يتعامل مع أي قضية جاتو صعيبة. واقيلا خاصنا كلنا نتعلمو الشطرنج باش نوليو نيفو بحالو!

العمل جامع كوكبة من النجوم الكبار. من غير أحمد داود وأحمد والي، كاينين عائشة بن أحمد، كمال أبو رية، وفاء عامر، محمد لطفي، عمرو وهبة، ثراء جبيل، وسلوى محمد علي. يعني فريق واعر كيبشر بالخير.

السيناريو من يد محمود حمدان، والإخراج لأحمد محسن. والإنتاج مكلف به شركة الباتروس ديال المنتج كامل أبو علي. المسلسل فيه خمسة عشر حلقة، وغادي يتشاف فرمضان 2027. مشاركة أحمد والي فالمسلسل كتعتبر خطوة مهمة ليه، خصوصاً حيت كيجمع بين تشويق ودراما اجتماعية.

الصراحة من دابا بدينا كنستناو رمضان 2027 باش نشوفو هادشي كلو، وشكون فينا ما كيبغيش قصة ديال المحامين فيها شوية ديال التفكير؟