مفيدة شيحة ومراد مكرم: رمي السنارة على الهواء مباشر!

ترفيه

برنامج «النهار بليل» كان هو الساحة اللي تلاقا فيها فنّ الهضرة والخفة بين الإعلامية المعروفة مفيدة شيحة والفنان مراد مكرم. تخيلو معايا، النقاش كان على العلاقات العاطفية والحياة الزوجية، ولكن داكشي اللي خرج منو كان كوميديا حقيقية، كلشي عفوي وبعيد على الرسميات ديال البرامج. الجو كان خفيف وكيضحك، وبالضبط هادشي اللي كيبغيه الجمهور اللي كيبغي يتفاجأ!

مفيدة شيحة بْدات السخونية، وهي كتوجّه سؤال لمُراد مكرم اللي ماشي أي راجل يقدر يجاوب عليه بسهولة. قالت ليه: «أنا محتاجة منك تفتكر ثلاثة دالحاجات: الفلانتين ديالنا، عيد ميلادي، والأهم، النهار الأول اللي اعترفتي ليا فيه بالحب ديالك». زعما، كتحطّو فالزاوية ديال الامتحان، واش هو فعلاً من داك النوع اللي كيتفكر التفاصيل الصغيرة والرومانسية، ولا من النوع اللي كيمشي وكيخلي؟

ولكن مراد مكرم ما خلّاش الفرصة تفوتو باش يرد عليها بواحد الطريقة اللي خلات الجمهور كامل ميت بالضحك. قال ليها: «شوفي، أنا الثالثة بعد هادي مكاينش كي نتفكّرها، حيت النهار الأول فاش كنعترف بالحب، كنكون داير هاد الشي مع كتر من وحدة، ماشي غير معاك نتي». تصوّرو الصراحة هادي! يعني الراجل بكل بساطة كيقول ليها راه عندو تاريخ حافل بالاعترافات الغرامية وماشي غير معاها هي بوحدها. بصراحة، رد قاصح وضحّك بزاف فالوقت نفسه!

مفيدة شيحة ما تردّداتش باش تزيد تكمل عليه، وعلّقات بسخرية على كلامو بعبارة 'يرمي السنارة' اللي لخصات الوضع كامل، وعطاتنا واحد النظرة فكاهية، ولكن ف نفس الوقت فيها شوية ديال المعقول، على كيفاش بعض العلاقات كتبدا فهاذ الزمان. واش بصّاح هادشي ولا عادي؟

النقاش تحوّل لوصلة ديال الضحك من هنا ومن هنا، وخلا الجو ديال البرنامج كله حماس وتفاعل. شفنا جانب كوميدي من العلاقات العاطفية والحياة الزوجية اللي غالبا ما كنحاولو ناخدوه بجدية بزاف. ولكن بصراحة، مفيدة ومراد وراو لينا كيفاش نقدرو نضحكو على الواقع ديالنا، ونشوفو الأمور من زاوية خفيفة. هذا هو اللي كنقلبو عليه فالتلفزة: الضحك والصراحة بلا زواق! شنو بان ليكم فهاذ الردود، واش مفيدة شيحة عندها الحق فالتوصيف ديالها، ولا مراد مكرم كان غير كيهزر؟