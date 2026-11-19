ترفيه

الفنانة صابرين، فاجئات جمهورها مؤخرا بمجموعة من الصور الجديدة على حسابها الرسمي في إنستغرام. هاد الصور ماشي أي تصاور، حيت وثقات فيهم زيارتها لمدينة ناشفيل الأمريكية، اللي معروفة بلقب 'مدينة الموسيقى'. بصراحة،

هاد الرحلة جات مباشرة من بعد ما تكرمات صابرين في الدورة السادسة ديال المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون. المهرجان اللي تنظم فالولايات المتحدة الأمريكية كان تحت شعار 'السينما للحياة' و كان سميتو على النجم العالمي الراحل عمر الشريف.

لكن المفاجأة الكبيرة و اللي خلات المتابعين يتفاعلو بزاف، هي أن صابرين ما كانتش بوحدها فهاد المغامرة السياحية. كان معاها الفنان باسم سمرة، اللي رافقها طيلة هاد الجولة ديالها فميريكان. و ماشي غير رافقها، صابرين راسها كانت حاطة صور من قبل و علقات عليهم بكل بساطة 'Nashville Moments'، و زادت عليهم واحد التعليق ضاحك و قاطع، قالت فيه بالحرف: 'بعدسة العالمي باسم سمرة'. يا سلام على الثقة في النفس ديالو! زعما باسم سمرة طلع مصور محترف عالمي و حنا ما فراسناش؟ واش كاينة شي خدمة ديال التصوير الفني عندو و حنا ما وصلاتناش الأخبار؟

صراحة، هاد اللقطات اللي شاركاتها صابرين، باين فيها الأجواء كانت عفوية و ودية بزاف بينها و بين باسم سمرة، بعيد كل البعد على الجو الرسمي ديال المهرجانات والتكريمات و البروتوكول. واش بصح باسم سمرة غادي يولي هو المصور الرسمي ديال صابرين في كل خرجاتها و سفراتها؟

الدورة السادسة ديال المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون كانت بدات في 6 نونبر 2026، و فعالياتها كانت فبزاف ديال البلايص فميريكان، منها نيويورك و نيوجيرسي و تينيسي. الهدف منو هو يحتفلو بالفن والسينما و يبينو للعالم شحال الإبداع المصري والعربي قادر يوصل للعالمية. و من بعد هادشي كامل، واش مافيهمشي يوريو لينا فين ممكن نلقاو شي 'مصور عالمي' بحال باسم سمرة لي يدير لينا تصاور بحال هادو فالسفرات ديالنا؟