ترفيه

تخيل معايا هاد الكارثة اللي وقعات! كتخدم على عمل فني، وفالأخير كيتسرب وكيتقرصن! هادشي بالضبط لي وقع للمخرج المغربي جواد الخودي مع فيلمو الأخير "ستايلش"، وهادشي لي خلاه ينوض للواجهة القانونية ويدافع على حقو.

المخرج الخودي معجبوش الحال طبعا، وهذا طبيعي جدا. هاد القضية ديال القرصنة والتسريب ناض عليها صداع كبير فالمغرب، وفتحات النقاش من جديد على حماية الأعمال الفنية وحقوق الملكية الفكرية لي ولات فالخطر. بنادم باقي مكيحشمش ومكيقدرش مجهود الفنانين.

وذاك الشي علاش، الأستاذ جواد الخودي مشا مباشرة للبوليس وحط شكاية قوية لدى المصالح الأمنية باش يقلبوا على لي سرق ليه الفيلم ديالو . وهذا الفيلم راه فيه نجوم كبار ومعروفين فالمغرب، بحال سعد التسولي، فاطمة الزهراء بناصر، ورفيق بوبكر، إلى جانب بزاف ديال الأسماء الفنية الأخرى لي حتى هي عندها الحقوق ديالها. يعني ماشي غير فيلم وصافي، راه كنز فني جامع نخبة ديال الممثلين.

وكيل الملك فالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع فالدار البيضاء قرر يحوّل الشكاية للفرقة الولائية للشرطة القضائية. دابا الشرطة عندها مهمة صعيبة شوية: غاتجبد لينا شكون هاد الناس اللي خاشين راسهم فهاد القضية ديال القرصنة والتسريب، وغاتحاول تكشف ظروف وملابسات تسريب الفيلم.

هاد الخطوة لي دارها المخرج الخودي ماشي غير على قبلو هو كصانع عمل، ولكن الأهم هو باش يحمي حتى حقوق المنتجين والفنانين المشاركين فالعمل، وباش نديروا حد لهاد الظاهرة الخطيرة ديال التعدي على الملكية الفكرية اللي ولات وباتت تشكل تحديا متزايدا أمام الصناعة السينمائية. دابا كلشي كيتسنى غير العدالة دير خدمتها.

المهم، حنا كنتسناو بفارغ الصبر التحقيقات الأمنية شنو غاتخرج لينا. شكون غادي يطيح فهاد الفخ ديال القرصنة؟ ونتوما، آش بان ليكم فهاد الموضوع؟