ترفيه

الفنانة الكبيرة سميرة سعيد طلعات علينا بألبومها الجديد 'ماذا ولو!' اللي صدر في جميع المنصات الموسيقية وحتى قناتها الرسمية على يوتيوب. ولكن المفاجأة الحقيقية ماشي غير في الأغاني، حيت الألبوم كامل فيه ثمانية ديال التراكات وكل أغنية مصورة بكليب خاص بيها و بهوية بصرية مميزة.

بصراحة، هاد الشي ماشي ساهل أبداً، الديفا قررات يكون الألبوم ديالها 'فيجوال ألبوم' بمعنى الكلمة، يعني كل أغنية عندها عالمها البصري الخاص. والمخرج نضال هاني هو اللي كان مكلف بالإخراج وتصميم هاد الهوية اللي غنشوفوها في الكليبات والملصقات الترويجية ديال الألبوم كاملة.

ماشي أي فريق خدم على هاد العمل، حيت سميرة سعيد خدمات مع نخبة من الفنانين في هاد الألبوم. كاين شعراء وملحنين وموزعين موسيقيين كبار خدموا معاها باش يخرج هاد الألبوم متكامل بالصوت والصورة، كل واحد في بلاصتو. الصراحة مجهود كبير وكيبان أن سميرة ديما كتمشي لبعيد في اختياراتها الفنية وكتجيب الجديد.

وبالنسبة للأغاني اللي عمرات هاد الألبوم واللي كيبين التنوع الكبير ديال سميرة سعيد الفني، كاين أغنية 'تبا' اللي كتب كلماتها شادي نور ولحنها أحمد طناني ووزعها هاني يعقوب. وكاين تراك 'كبرت وخبت' اللي كلمات نادر عبد الله وألحان عمرو مصطفى وتوزيع هاني يعقوب. ومجموعة الأغاني كتكمل بـ'تيرارا' اللي كلمات وألحان بلال سرور وتوزيع هاني ربيع، و'ريما' اللي كلمات محمد القياتي وبلال سرور وألحان بلال سرور وتوزيع أحمد أمين.

وما نساوش الأغاني الأخرى بحال 'جدد' اللي كلمات بهاء الدين محمد وألحان بلال سرور وتوزيع هاني ربيع، و'شارع بيننا' اللي كلمات بهاء الدين محمد وألحان محمود العسيلي وتوزيع أمير هداية. وكاينين حتى 'ناري نار' اللي كلمات شادي نور وبلال سرور وألحان بلال سرور وتوزيع هاني ربيع، وأخيراً الأغنية اللي كتحمل اسم الألبوم 'ماذا ولو' اللي كلمات شادي نور وألحان بلال سرور وتوزيع هاني ربيع. أغلب الأغاني قام بالميكس والماستر ديالها أمير محروس، فيما شارك خالد سند ومفدي مجدي ومحمد صقر في أعمال أخرى. والصوت ديال الديفا تسجل على يد مفدي مجدي.

بصراحة، هاد الألبوم تحدي كبير وكيوري لينا أن سميرة سعيد مازال عندها بزاف ما تعطيه. واش نتوما مستعدين للفيجوال أكسبيرينس هادي؟