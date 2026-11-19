ترفيه

مصطفى شعبان ونيللي كريم غادي يرجعو يتجمعو فمسلسل جديد سميتو "أبو الدهب" لي غادي نشوفوه فرمضان 2027. هادي ماشي شي حاجة عادية، حيتاش آخر مرة خدمو فيها بجوج كانت فـ 2008 فمسلسل "نسيم الروح"، يعني شحال هادي بزاف!

والجديد لي بان دابا هو أن رياض الخولي هو لي غادي يلعب دور العدو اللدود لمصطفى شعبان فالمسلسل.

المسلسل غادي يكون من نوع الدراما الاجتماعية الشعبية، وغادي يكون فيه ثلاثين حلقة. التصوير ديالو مقرر يبدا نهاية الشهر الجاري، حسب ما كتبو المصدر وقت النشر. الكاتب ديالو هو محمود حجاج والمخرج محمد أسامة. قالو لينا بلي كاينين مفاجآت بزاف غادي يعلنو عليهم من بعد.

هاد الكاتب، محمود حجاج، هو نفسو لي كتب لمصطفى شعبان مسلسل "درش" لي فرقعها فرمضان اللي فات. هاداك المسلسل حقق نجاح كبير بزاف فمصر والعالم العربي، وكان ديما طالع فالتريند فالسوشيال ميديا.

"درش" كان كيحكي على واحد العامل بسيط ديال العطارة لي رجع لحومتو من بعد غياب، ولكن شي حادثة غامضة خلاتو يفقد الذاكرة. من بعد كيكتاشفو بلي ماشي غير عامل عادي، ولكن عندو حياة مزدوجة وأسرار خفية، وكيصطدم مع أعداء من الماضي. شاركو فيه نجوم كبار بحال سهر الصايغ، رياض الخولي (شوف عاوتاني!)، سلوى خطاب، نضال الشافعي، وجيهان خليل، وغيرهم بزاف.

بصراحة، مع هاد الكاست وهاد الرجعة، باينة لينا رمضان 2027 غادي يكون سخون! واش نتوما مستعدين لهاد المواجهة الجديدة؟