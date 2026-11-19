ترفيه

يلاه الجمهور بدا كينسى دوك النقاشات لي دارهم مسلسل “جعفر العمدة” على الزوجات الأربعة، حتى بان لينا النجم المصري محمد رمضان كيرجع باش يشعل السوشيال ميديا مرة أخرى. هاد المرة، جاي لينا بعمل درامي جديد سميتو “عشماوي” وغادي يتشاف في رمضان 2027، وباين عليه غيكون فيه بزاف ديال الجد والقصوحية.

غير تلاح الخبر على الممثلات لي غيكونو معاه في البطولة باش يجسدو دور الزوجات، السوشيال ميديا كلها تفرشخات بالتعليقات. كاين الفنانة المصرية يسرا اللوزي لي غتلعب دور “صابرين”، والنجمة اللبنانية سيرين عبد النور غتكون في دور “نادين النصر”، و سارة التونسي غدير شخصية “سوما القرش”. هاد التشكيلة النسائية الراقية خلات الناس يقولو على محمد رمضان “شهريار الدراما”، حيت فكرهم في علاقات الزواج المعقدة لي قدمها فمسلسلو لي داز.

حتى محمد رمضان علق على الخبر بنفسو، حط تصاور الممثلات وكتب بواحد الطريقة فكاهية: “ربنا يدي عشماوي الصحة”. هادشي زاد الشعلة للجدل وخلا الناس يتفاعلو كثر مع العمل الجديد.

ولكن، مؤلف العمل محمد إسماعيل أمين، جا وحسم الجدل بكري. أكد باللي “عشماوي” ماكيحاولش يكرر قالب الزوجات المتعددات لي كان فـ “جعفر العمدة”. وضح باللي البطل ماشي كيجمع الزوجات كلهم في دقة وحدة بحال رجال الأعمال الكبار، لا، كل وحدة كيرتبط بها في مرحلة مختلفة من حياتو.

بعيداً على هادشي ديال العلاقات الغرامية لي دارت الصداع، المسلسل عندو قصة صعيبة بزاف ومظلمة. محمد رمضان غادي يلعب شخصية سميتها “خليفة”، وهو موظف خدام في مصلحة السجون، والمهمة ديالو هي ينفذ أحكام الإعدام.

وهنا فين كتولي القصة تراجيدية بزاف: هاد الأب غادي يلقى راسو في أصعب اختبار إنساني، فاش غيتجبر، بحكم القانون، يطلع لمنصة الإعدام باش ينفذ الحكم على بنتو براسها، من بعد ما تورطات في جريمة قتل. هاد الحبكة الدرامية باينة غتكون عامرة بالمشاعر القوية والتشويق.

واش رمضان غادي ينجح باش يدير لينا قصة مختلفة ومؤثرة هاد المرة، ولا الجمهور غيبقى لاصق فيه لقب 'شهريار الدراما'؟